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Очень вкусная пасха-краффин: легкий рецепт (фото)
Пасха — праздник светлый и радостный. В этом году отмечать его будем в условиях карантина. Однако куличи будут печь многие хозяйки. И уже сейчас они интересуются легкими оригинальными рецептами пасхальной выпечки. Важно использовать проверенные рецепты, чтобы не испортить продукты. Ведь сегодня поход за ними в магазин — настоящее испытание. Да и в условиях экономического кризиса каждая копейка на счету.
Продумать пасхальное меню лучше всего заранее. А воплощать идеи можно всей семьей. Тем более что времени в связи с карантином появилось гораздо больше, чем раньше.
Известный кондитер из Чернигова Валентина Веревкина предлагает испечь пасхи-краффины. Легким их рецептом она поделилась с читателями «ФАКТОВ», а также рассказала, как можно красиво декорировать пасхальную выпечку.
— Пасха-краффин — это очень вкусно, — говорит Валентина Веревкина. — Краффин — гибрид круассана и маффина. Придуман он в Австралии относительно недавно. Краффины можно приготовить с различными начинками. Тесто получается мягкое и пушистое. Пасха-краффин отличается от обычной тем, что дрожжевое тесто тонко раскатывается и смазывается сливочным маслом. Дрожжевое тесто выходит немного слоеным. Хранить краффины можно до семи дней, но они такие вкусные, что, уверяю вас, вы и ваша семья съедите их в один присест.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Пасха-краффин
330 г молока
1 кг муки
60 г живых (или 22 г сухих) дрожжей
3 яйца и 6 желтков
120 + 300 г топленого сливочного масла 82% жирности
400 г сахара
800 г изюма
300 г дробленого ореха
2 чайные ложки соли без горки
30 г ванильного сахара
По желанию до 3 ложек мускатного ореха
Молоко подогреть до 40 градусов, добавить столовую ложку сахара и дрожжи. Отставить на 15 мин. Опара должна увеличиться в 2 раза.
Яйца, желтки, сахар, ванильный сахар взбить в плотную пену до растворения сахара.
В нашу смесь (опара и взбитые яйца) добавить соль, растопленное сливочное масло (120 г), муку и насадкой «крюк» на низкой скорости миксера месить тесто 15−20 минут.
Если вымешивать руками, то в тесто муку не добавлять. Руки рекомендую смазывать растительным маслом.
Тесто накрыть полотенцем и оставить на 1−1,5 часа в теплом месте. Тесто должно увеличиться в 2−3 раза.
Изюм залить кипятком на 10 минут. Промыть и обсушить бумажным полотенцем. Также его заранее можно замочить в коньяке или роме (минимум на 24 часа).
Орехи обжарить на сухой сковороде и подробить или порезать ножом.
Тесто разделить на 8−9 частей. Каждую часть раскатать очень тонко (тесто должно почти светиться). Получится прямоугольник 25 на 30 сантиметров. Смазать кистью топленым маслом. Посыпать орехами и изюмом. Свернуть в рулет.
Рулеты накрыть пленкой и поставить в теплое место на 30 минут.
Каждый рулет разрезать вдоль острым ножом, не дорезая до конца 2−3 см. Свернуть «улиткой» разрезом наружу.
В одноразовые формы объемом 800−1000 г переложить наш краффин. Поставить в теплое место на 20−30 минут.
Духовку разогреть до 180 градусов. Выпекать 30−40 минут. Готовность проверяйте сухой шпажкой.
— Как лучше декорировать краффин?
— Украсить краффин можно сахарной пудрой, а можно и сахарной глазурью. Для ее приготовления понадобится 90 г белка, 500 г сахарной пудры, чайная ложка сока лимона. Взбить на низкой скорости миксера около 10 минут. Украсить можно и растопленным шоколадом, и безе, и пряниками. Особенно такой декор понравится детям.
— А как приготовить пряники для декора?
— Это несложно. К процессу приготовления пряников можно привлечь детей — они будут счастливы.
Пряники для декора пасхи
250 г муки
100 г сливочного масла 82%
100 г сахара
2 ст. ложки меда
0.5 ч. ложки соли
0,5 ч. ложки соды
3 ч. ложки специй: корица, имбирь, кардамон
цедра апельсина
Сахар с яйцом взбить миксером, пока сахар не растворится.
Мед, сливочное масло, соль, специи и цедру растопить на водяной бане, добавить соду. Масса должна вспениться и увеличиться.
В горячую массу вливаем яичную смесь и еще взбиваем. Добавляем муку и насадками «крюк» миксера вымешиваем тесто.
Тесто будет немного липнуть, так и должно быть.
Тесто заматываем в пищевую пленку и отправляем в холодильник минимум на 12 часов.
«Созревшее» тесто раскатываем толщиной 0,5 мм, вырезаем любые формы, например, в виде писанок, и выпекаем при температуре 170 градусов 12−15 минут. Время выпечки зависит от размера пряника.
В только выпеченный, еще теплый пряник с легкостью вставляем шпажку (чтобы потом пряник вставить в нашу пасху). Глазурь для покрытия пряников (айсинг) готовится так. Понадобятся 90 г белка, 500 г сахарной пудры, 1 чайная ложка лимонного сока. Взбиваем насадками для теста на низких оборотах миксера 10−15 минут. Это базовая глазурь для контура и надписей. Для заливки пряников добавляем в базовую глазурь несколько капель воды и при необходимости пищевой краситель.
— Как долго хранятся такие пряники?
— Минимум месяц. Ведь мед и специи — отличные природные консерванты.
— Что бы вы пожелали в канун Пасхи читателям «ФАКТОВ»?
— Крепкого здоровья и хорошего настроения. Сегодня это очень важно. Помните: дрожжевое тесто чувствует эмоциональное состояние человека, к выпечке нужно приступать только в хорошем настроении! Всем удачи на кухне!
Ранее Валентина Веревкина поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом капкейков, которые можно готовить вместе с детьми.
А кулинар из Кривого Рога Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», какие блюда можно приготовить к пасхальному столу.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».