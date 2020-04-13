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Стиль жизни

Очень вкусная пасха-краффин: легкий рецепт (фото)

7:26 14 апреля 2020 303
пасхи-краффины
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Пасха — праздник светлый и радостный. В этом году отмечать его будем в условиях карантина. Однако куличи будут печь многие хозяйки. И уже сейчас они интересуются легкими оригинальными рецептами пасхальной выпечки. Важно использовать проверенные рецепты, чтобы не испортить продукты. Ведь сегодня поход за ними в магазин — настоящее испытание. Да и в условиях экономического кризиса каждая копейка на счету.

Продумать пасхальное меню лучше всего заранее. А воплощать идеи можно всей семьей. Тем более что времени в связи с карантином появилось гораздо больше, чем раньше.

Известный кондитер из Чернигова Валентина Веревкина предлагает испечь пасхи-краффины. Легким их рецептом она поделилась с читателями «ФАКТОВ», а также рассказала, как можно красиво декорировать пасхальную выпечку.

— Пасха-краффин — это очень вкусно, — говорит Валентина Веревкина. — Краффин — гибрид круассана и маффина. Придуман он в Австралии относительно недавно. Краффины можно приготовить с различными начинками. Тесто получается мягкое и пушистое. Пасха-краффин отличается от обычной тем, что дрожжевое тесто тонко раскатывается и смазывается сливочным маслом. Дрожжевое тесто выходит немного слоеным. Хранить краффины можно до семи дней, но они такие вкусные, что, уверяю вас, вы и ваша семья съедите их в один присест.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!


Пасха-краффин

330 г молока

1 кг муки

60 г живых (или 22 г сухих) дрожжей

3 яйца и 6 желтков

120 + 300 г топленого сливочного масла 82% жирности

400 г сахара

800 г изюма

300 г дробленого ореха

2 чайные ложки соли без горки

30 г ванильного сахара

По желанию до 3 ложек мускатного ореха

Молоко подогреть до 40 градусов, добавить столовую ложку сахара и дрожжи. Отставить на 15 мин. Опара должна увеличиться в 2 раза.

Яйца, желтки, сахар, ванильный сахар взбить в плотную пену до растворения сахара.

В нашу смесь (опара и взбитые яйца) добавить соль, растопленное сливочное масло (120 г), муку и насадкой «крюк» на низкой скорости миксера месить тесто 15−20 минут.

Если вымешивать руками, то в тесто муку не добавлять. Руки рекомендую смазывать растительным маслом.

Тесто накрыть полотенцем и оставить на 1−1,5 часа в теплом месте. Тесто должно увеличиться в 2−3 раза.

Изюм залить кипятком на 10 минут. Промыть и обсушить бумажным полотенцем. Также его заранее можно замочить в коньяке или роме (минимум на 24 часа).

Орехи обжарить на сухой сковороде и подробить или порезать ножом.

Тесто разделить на 8−9 частей. Каждую часть раскатать очень тонко (тесто должно почти светиться). Получится прямоугольник 25 на 30 сантиметров. Смазать кистью топленым маслом. Посыпать орехами и изюмом. Свернуть в рулет.

Рулеты накрыть пленкой и поставить в теплое место на 30 минут.

Каждый рулет разрезать вдоль острым ножом, не дорезая до конца 2−3 см. Свернуть «улиткой» разрезом наружу.

В одноразовые формы объемом 800−1000 г переложить наш краффин. Поставить в теплое место на 20−30 минут.

Духовку разогреть до 180 градусов. Выпекать 30−40 минут. Готовность проверяйте сухой шпажкой.

Краффин – лакомство, которое понравится и взрослым, и детям (фото Валентины Веревкиной)

— Как лучше декорировать краффин?

— Украсить краффин можно сахарной пудрой, а можно и сахарной глазурью. Для ее приготовления понадобится 90 г белка, 500 г сахарной пудры, чайная ложка сока лимона. Взбить на низкой скорости миксера около 10 минут. Украсить можно и растопленным шоколадом, и безе, и пряниками. Особенно такой декор понравится детям.

— А как приготовить пряники для декора?

— Это несложно. К процессу приготовления пряников можно привлечь детей — они будут счастливы.

Пряники для декора пасхи

250 г муки

100 г сливочного масла 82%

100 г сахара

2 ст. ложки меда

0.5 ч. ложки соли

0,5 ч. ложки соды

3 ч. ложки специй: корица, имбирь, кардамон

цедра апельсина

Сахар с яйцом взбить миксером, пока сахар не растворится.

Мед, сливочное масло, соль, специи и цедру растопить на водяной бане, добавить соду. Масса должна вспениться и увеличиться.

В горячую массу вливаем яичную смесь и еще взбиваем. Добавляем муку и насадками «крюк» миксера вымешиваем тесто.

Тесто будет немного липнуть, так и должно быть.

Тесто заматываем в пищевую пленку и отправляем в холодильник минимум на 12 часов.

«Созревшее» тесто раскатываем толщиной 0,5 мм, вырезаем любые формы, например, в виде писанок, и выпекаем при температуре 170 градусов 12−15 минут. Время выпечки зависит от размера пряника.

В только выпеченный, еще теплый пряник с легкостью вставляем шпажку (чтобы потом пряник вставить в нашу пасху). Глазурь для покрытия пряников (айсинг) готовится так. Понадобятся 90 г белка, 500 г сахарной пудры, 1 чайная ложка лимонного сока. Взбиваем насадками для теста на низких оборотах миксера 10−15 минут. Это базовая глазурь для контура и надписей. Для заливки пряников добавляем в базовую глазурь несколько капель воды и при необходимости пищевой краситель.

Украсить пасху можно пряниками (фото Валентины Веревкиной)

— Как долго хранятся такие пряники?

— Минимум месяц. Ведь мед и специи — отличные природные консерванты.

— Что бы вы пожелали в канун Пасхи читателям «ФАКТОВ»?

— Крепкого здоровья и хорошего настроения. Сегодня это очень важно. Помните: дрожжевое тесто чувствует эмоциональное состояние человека, к выпечке нужно приступать только в хорошем настроении! Всем удачи на кухне!

Ранее Валентина Веревкина поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом капкейков, которые можно готовить вместе с детьми.

А кулинар из Кривого Рога Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», какие блюда можно приготовить к пасхальному столу.

Читайте также: Страстная неделя: как подготовиться к Пасхе и чего нельзя делать накануне торжества (рецепты пасок)

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