Потребовал надеть маски: под Одессой жестоко избили подполковника полиции

Происшествия

В райцентре Беляевка Одесской области правоохранителя доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Он стал жертвой образцового исполнения своих служебных обязанностей во время ужесточения карантина.

Как сообщили в местном отеле полиции, инцидент произошел возле одного из магазинов, где стояла группа людей, у которых не было защитных масок. Инспектор сектора реагирования патрульной полиции, который был при исполнении служебных обязанностей, сделал им замечание. В это время туда подъехал 23-летний местный житель, который, выйдя из автомобиля, несколько раз сильно ударил полицейского в лицо.

Поскольку все произошло абсолютно неожиданно, правоохранитель не успел даже отреагировать и получил серьезные травмы. Он госпитализирован в центральную районную больницу.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предоставлять какие-либо объяснения и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения правонарушитель отказался.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе охранники супермаркета избили покупателя, который вместо медицинской маски использовал шарф.

Также в Одессе произошел скандал из-за жесткого задержания полицейскими «нарушителя карантина».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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