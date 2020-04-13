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Военный-контрактник насмерть забил своего сослуживца на Львовщине: первые детали ЧП
В Яворовский райотдел полиции поступила информация от медиков военного госпиталя о том, что к ним с диагнозом «тяжелая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга» доставлен пациент, который вскоре, несмотря на все усилия врачей, умер. (Напомним, недавно на Донбассе командир роты насмерть забил солдата.)
— Как установила следственно-оперативная группа, погибший — 41-летний житель Харьковской области. Выяснилось, что компания мужчин отдыхала на берегу озера. Между погибшим и его знакомым, 21-летним жителем Житомирской области, возник конфликт, во время которого младший избил старшего, нанеся ему смертельные травмы, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.
По информации других источников, драка произошла между двумя военнослужащими-контрактниками, отдыхавшими у озера рядом с Яворовским военным полигоном (Львовская область).
Старший военный был доставлен в военный госпиталь, в котором он и умер от полученных травм. По данным местных изданий, военные проходили обучение на Яворовском полигоне.
Злоумышленник задержан. Следователи открыли уголовное производство по статье «Умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений», что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.
Ранее чрезвычайное происшествие произошло в Одессе: в одной из воинских частей избили военнослужащую.
«ФАКТЫ» сообщали также, что в воинской части во Львовской области военнослужащий выстрелил своему сослуживцу в голову — впоследствии он скончался в госпитале.
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