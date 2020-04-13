Курс доллара застыл у отметки 27 гривен: чего ждать на этой неделе

Деньги

На прошлой неделе курсы доллара и евро пошли вниз. В выходные стоимость национальной валюты еще повысилась, хоть и незначительно. За два дня, с пятницы 10 апреля, курс американской валюты снизился на 6 копеек, а европейской — на 8 копеек. Так, 13 апреля НБУ установил официальные курсы на уровне 27,20 грн за доллар и 29,56 грн за евро. На наличном рынке стоимость иностранной валюты также уменьшилась на 5−15 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,02 грн, купить — по 27,47 грн; евро — сдать по 29,24 грн, купить — по 30,01 грн.

«Курс нашел временное равновесие вблизи текущих значений»

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне в сегментах валютного рынка изменился по-разному, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Курс покупки наличного доллара незначительно вырос, в других же сегментах доллар снизился на 0,03−0,6%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, уменьшился с 27,37 до 27,20 грн (-0,6%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время упали с 27,10−27,15 грн до 27,06−27,09 грн (-0,1% - -0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 26,95−27,41 грн до 27,02−27,40 грн (+0,3% - -0,03%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 1,7% до 1,4% за счет роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи.

Разнонаправленное движение курсов около отметки 27 грн свидетельствует о том, что курс нашел временное равновесие вблизи текущих значений. Уровень в 27 гривен на ближайшее время может стать поддержкой, и доллар продолжит колебаться вокруг этого значения. По крайней мере до появления новой значимой информации, которая сможет придать динамики рынку.

На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного изменения курса доллара к гривне вблизи текущих уровней. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27 грн, а наличный доллар в банках — около 27,1−27,4 грн", — прогнозирует Иосуб.

«Если дефицит бюджета и внешнеторгового баланса будет закрыт за счет золотовалютных резервов и эмиссии, гривня окажется под сильным давлением»

Похожие прогнозы дают и другие эксперты.

«Гривня в понедельник, 13 апреля, торгуется на уровне 27,09 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — НБУ активно выкупает валюту в резервы, сдерживая укрепление, которое имеет ситуативный характер — на фоне низкой активности покупателей из-за карантина.

Позитивную динамику добавляют и сообщения Минфина о том, что даже без финансовой поддержки Международного валютного фонда дефолта не будет. Поэтому ключевым вопросом становится: за счет каких ресурсов будет закрыт дефицит бюджета и внешнеторгового баланса? Если за счет золотовалютных резервов и эмиссии, то гривня окажется под сильным давлением.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась в сложном экономическом положении, и без помощи международных партнеров Украине грозит дефолт. По его словам, Киев рассчитывает на заключение новой кредитной программы с МВФ на сумму около 8 млрд долларов и получение еще порядка 2 млрд долларов от Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

Уже на этой неделе Верховная Рада попытается проголосовать за пересмотренный бюджет. Голосование будет показательным, в том числе по «антиколомойскому» закону. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня вплотную подойдет к отметке 27 гривен за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

Стоит отметить, что, несмотря на утешительные заявления правительства, международные эксперты предупреждают о серьезном кризисе, который может ударить по украинской экономике. Согласно прогнозу Всемирного банка, если пандемия коронавируса пойдет на спад во второй половине нынешнего года, то экономика Украины упадет на 3,5% по сравнению с показателем за предыдущий год. В частности, по итогам 2020 года инфляция вырастет до 8,9%, дефицит бюджета составит 4,9% от ВВП, а размер государственного долга достигнет 59% от ВВП. При таком развитии событий эксперты Всемирного банка все же считают, что в 2021 году экономическая ситуация в Украине может улучшиться. ВВП поднимется на 3%, инфляция составит 5%, дефицит бюджета вернется до уровня в 2,1% от ВВП, а размер госдолга сократится до 55,4% от ВВП.

Однако эксперты отмечают, что, если эпидемия продлится и во втором полугодии, то прогнозы Всемирного банка будут совсем другими, а негативные последствия для украинской экономики окажутся более серьезными.

Стоит отметить, что в то время, как большинство украинцев находятся на карантине из-за эпидемии коронавируса, а государство пытается предоставить льготы людям, имеющим невыплаченные кредиты, коллекторы продолжают «выбивание» долгов.

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