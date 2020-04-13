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Общество и люди

В Полтаве ввели штрафы для тех, кто на Пасху придет в церкви

17:17 13 апреля 2020 161
монастырь в Полтаве
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

На Пасху двери всех церквей и храмов на территории Полтавщины будут «максимально закрыты». Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил на брифинге, посвященном вопросам пандемии коронавируса, глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов.

— Будем просить священников, чтобы на Пасху церкви области максимально были закрыты для посетителей, чтобы у людей не было соблазна туда идти, — сказал Синегубов. — Как проходят богослужения, можно посмотреть по телевизору во время прямых трансляций. А за соблюдением норм карантина будут следить усиленные полицейские патрули. И если они зафиксируют нарушения, то вправе составить соответствующие протоколы. Будем привлекать людей к административной ответственности.

Глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов попросил закрыть храмы на Пасху

Надо полагать, штрафы могут выписать не только прихожанам, но и священнослужителям.

Обращаясь к верующим, глава госадминистрации сказал: «Посещая церковь, вы нарушаете нормы карантина, подвергаете опасности себя и близких. Если люди в дальнейшем не будут прислушиваться к советам Минздрава, то, скорее всего, карантин продолжится».

Кстати, вчера, в Вербное воскресенье, на Полтавщине богослужения прошли в 328 храмах как УПЦ Московского патриархта, так и Украинской православной церкви. И хотя правоохранители, следившие за порядком во время церковного обряда, не зафиксировали при этом явных нарушений карантинных требований, общественность выражает огромную обеспокоенность возможными последствиями. А мэр Кременчуга Виталий Малецкий по этому поводу высказался довольно пессимистично: «Через две недели у нас будет хуже, чем в Италии».

Между тем за прошедшие выходные правоохранители Полтавщины составили 26 протоколов о нарушениях правил карантина, в основном за появление в общественных местах без маски, нарушение правил торговли и перевозки пассажиров, а один — за выход из самоизоляции.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Вербное воскресенье массовые праздничные мероприятия, несмотря на запреты в связи с карантином, прошли в Ровно, а также Черновцах и Житомире.

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