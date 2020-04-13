- 17:30 Под Николаевом мужчина сжег соседа на костре из-за сломанного дверного замка
- 17:30 Под Киевом подростки жестоко избили ровесницу из-за парня: полиция открыла дело (видео 18+)
- 17:17 В Полтаве ввели штрафы для тех, кто на Пасху придет в церкви
- 17:12 Олег Винник показал, с кем проводит карантин
- 16:59 «У нас в стране от коронавируса не умер ни один человек», — Лукашенко в своем стиле успокоил белорусов
- 16:56 Рада отказалась рассматривать постановления об отмене земельного закона
- 16:49 Пожары в зоне ЧАЭС: огню осталось преодолеть два километра до хранилища радиоактивных отходов
- 16:39 Король Таиланда сбежал из карантина от 20 любовниц за 20 тысяч километров, но потом вернулся
- 16:38 Рада разрешила на период карантина использовать данные больных коронавирусом без их согласия
- 16:30 Карантин «очистил» Черное море: дельфины устроили охоту прямо у причала в порту Одессы
- 16:29 Сами виноваты: глава Винницкой ОГА объяснил, почему среди заболевших COVID-19 много врачей
- 16:23 Столица на карантине: долги киевлян за коммуналку исчисляются уже миллиардами гривен
В Полтаве ввели штрафы для тех, кто на Пасху придет в церкви
На Пасху двери всех церквей и храмов на территории Полтавщины будут «максимально закрыты». Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил на брифинге, посвященном вопросам пандемии коронавируса, глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов.
— Будем просить священников, чтобы на Пасху церкви области максимально были закрыты для посетителей, чтобы у людей не было соблазна туда идти, — сказал Синегубов. — Как проходят богослужения, можно посмотреть по телевизору во время прямых трансляций. А за соблюдением норм карантина будут следить усиленные полицейские патрули. И если они зафиксируют нарушения, то вправе составить соответствующие протоколы. Будем привлекать людей к административной ответственности.
Надо полагать, штрафы могут выписать не только прихожанам, но и священнослужителям.
Обращаясь к верующим, глава госадминистрации сказал: «Посещая церковь, вы нарушаете нормы карантина, подвергаете опасности себя и близких. Если люди в дальнейшем не будут прислушиваться к советам Минздрава, то, скорее всего, карантин продолжится».
Кстати, вчера, в Вербное воскресенье, на Полтавщине богослужения прошли в 328 храмах как УПЦ Московского патриархта, так и Украинской православной церкви. И хотя правоохранители, следившие за порядком во время церковного обряда, не зафиксировали при этом явных нарушений карантинных требований, общественность выражает огромную обеспокоенность возможными последствиями. А мэр Кременчуга Виталий Малецкий по этому поводу высказался довольно пессимистично: «Через две недели у нас будет хуже, чем в Италии».
Между тем за прошедшие выходные правоохранители Полтавщины составили 26 протоколов о нарушениях правил карантина, в основном за появление в общественных местах без маски, нарушение правил торговли и перевозки пассажиров, а один — за выход из самоизоляции.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Вербное воскресенье массовые праздничные мероприятия, несмотря на запреты в связи с карантином, прошли в Ровно, а также Черновцах и Житомире.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?