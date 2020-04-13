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Происшествия

Под Николаевом мужчина сжег соседа на костре из-за сломанного дверного замка (фото)

17:30 13 апреля 2020 85
Место происшествия
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Вечером в воскресенье, 12 апреля, в полицию обратились жители села Трикратное Вознесенского района — в кустах у железной дороги они нашли обгоревший труп мужчины. В ходе опознания полицейские установили, что погибший — 51-летний местный житель, который при жизни страдал психическими расстройствами. Во время судмедэкспертизы выяснилось, что смерть наступила в результате многочисленных ударов по голове.

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При опросе местных жителей оперативники Вознесенского отдела полиции установили свидетеля, который видел, как взрослый мужчина вместе с подростком везли мешок на тележке в направлении места, где был обнаружен труп. Свидетель описал их внешность.

По приметам полицейские установили подозреваемого. Когда к нему наведались домой, он не захотел общаться с полицией и пытался уйти из квартиры с вещами, однако его задержали.

По предварительной версии, именно этот человек в подъезде дома избил палкой потерпевшего, после того, как тот обвинил его во взломе замка входной двери.

Когда жертва перестала подавать признаки жизни, сосед вынес тело за дом в палисадник, где устроил костер, на который положил убитого.

Затем убийца вместе со своим 14-летним сыном погрузил труп на ручную тележку и вывез за село, где выбросил в кусты у железной дороги.

В суд направлено ходатайство следователя об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полиция просит граждан, которые стали свидетелями преступления или владеют какой-либо полезной для следствия информацией, сообщить позвонить по телефонам (5 134) 3−31−51 или 102.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о диком случае на Львовщине. Там пьяные родители насмерть забили двухлетнего ребенка и сожгли труп.

А в Харькове произошло жуткое убийство молодой женщины. Ей перерезали горло и пытались сжечь.

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