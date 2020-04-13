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Под Николаевом мужчина сжег соседа на костре из-за сломанного дверного замка (фото)
Вечером в воскресенье, 12 апреля, в полицию обратились жители села Трикратное Вознесенского района — в кустах у железной дороги они нашли обгоревший труп мужчины. В ходе опознания полицейские установили, что погибший — 51-летний местный житель, который при жизни страдал психическими расстройствами. Во время судмедэкспертизы выяснилось, что смерть наступила в результате многочисленных ударов по голове.
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При опросе местных жителей оперативники Вознесенского отдела полиции установили свидетеля, который видел, как взрослый мужчина вместе с подростком везли мешок на тележке в направлении места, где был обнаружен труп. Свидетель описал их внешность.
По приметам полицейские установили подозреваемого. Когда к нему наведались домой, он не захотел общаться с полицией и пытался уйти из квартиры с вещами, однако его задержали.
По предварительной версии, именно этот человек в подъезде дома избил палкой потерпевшего, после того, как тот обвинил его во взломе замка входной двери.
Когда жертва перестала подавать признаки жизни, сосед вынес тело за дом в палисадник, где устроил костер, на который положил убитого.
Затем убийца вместе со своим 14-летним сыном погрузил труп на ручную тележку и вывез за село, где выбросил в кусты у железной дороги.
В суд направлено ходатайство следователя об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Полиция просит граждан, которые стали свидетелями преступления или владеют какой-либо полезной для следствия информацией, сообщить позвонить по телефонам (5 134) 3−31−51 или 102.
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