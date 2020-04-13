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Под Одессой врачи обвинили священников в препятствовании расследованию случаев COVID-19
Эпидемиологическое расследование случаев заболеваемости среди священников усложняется тем, что заразившиеся коронавирусом и их руководители всячески скрывают свои контакты. Об этом в понедельник, 13 апреля, на брифинге в Одесской областной администрации сообщила главврач Центра социально значимых болезней Светлана Есипенко.
По ее словам, в Одесской области уже зафиксированы два случая заболевания в церковной среде: инфицированы монахиня Свято-Воскресенского монастыря в Теплодаре и священник в городе Подольске. Причем в последнем случае заболела также теща священнослужителя. Однако там уверяют, что и эта женщина не имеет никакого отношения к священнику…
«Когда проводится эпидемиологическое расследование случаев заболевания среди священников, у нас возникает большая проблема с определением круга контактных лиц. Внезапно эти люди перестают работать в церквях и посещать их. В Подольске нам рассказали, что священник якобы не служил в соборе. Говорят, он имел приход и проповедовал где-то в Знаменке Ивановского района… То есть установить круг нереально. Они всё скрывают, сейчас не найдешь никаких концов. Оказывается, человек — сирота и у него никого нет», — сказала Есипенко.
Главврач подчеркнула, что такое отношение характерно для представителей не только УПЦ МП, но и других церквей на территории региона. Причем правил карантина не соблюдают ни прихожане, ни сами священники.
Это же, по словам Есипенко, относится и к членам всевозможных религиозных сект. В качестве примера она привела случай в Беляевском районе, где заболела семья из пяти человек.
Отметим, что брифинг состоялся во второй половине дня. А утром на совещании, проведенном в горсовете с участием представителей Одесской епархии викарий Одесской епархии УПЦ МП, епископ Южненский Диодор заявил, что информация, распространенная СМИ о том, что инфицирована монахиня, не соответствует действительности. В то же время епископ не отрицает сам факт регистрации заболевания в монастыре. Якобы у другой женщины…
«Сегодня доверять СМИ в Украине нельзя… Во-первых, это не монашка, во-вторых, она даже не сотрудница монастыря. Это сирота, которая ни с кем не имела общения, которую монастырь просто подобрал, потому что у нее никого нет. Еще у нее с головой не все в порядке. То есть к монастырю человек имеет отношение опосредованное», — заявил епископ.
Однако жители Теплодара категоричны: женщина, о которой идет речь, работала в церковной лавке и контактировала с разными людьми. Данный случай подтвердили и в горсовете. По имеющимся сейчас сведениям, уже выявлены более двух десятков людей, с которыми контактировала заболевшая.
Подтвердил факт заболевания «монахини теплодарского монастыря» и главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, о чем он также заявил на брифинге в ОГА.
Что же касается смертельного случая от Covid-19 в Подольске, то за границу женщина не выезжала, ходила в церковь и «выпала из системы меднаблюдения».
«Она не заключила договор с семейным врачом и некому предъявлять претензии, почему она не позвонила медикам», — отметила Есипенко.
По данным Одесской обладминистрации, по состоянию на утро 13 апреля, в регионе подтверждены 69 случаев инфицирования COVID-19, в том числе четверых медиков и двоих малолетних детей.
Двое последних заболевших — 75-летний одессит и 39-летний житель города Беляевка.
«Таким образом, в населенных пунктах области зафиксированы 39 случаев заболевания COVID-19, в Одессе — 30. Госпитализированы 55 человек», — сообщили в администрации.
В мэрии Одессы сообщили, что на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 24 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 12 — жители Одессы.
За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили восемь человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.
Из общего числа пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице два человека в тяжелом состоянии: возраст пациентов — 94 года и 61 год. Также 21 пациент находится в состоянии средней тяжести.
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