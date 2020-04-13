На Полтавщине горит лес, огонь подобрался к населенным пунктам (фото, видео)

Происшествия

С 13:00 понедельника, 13 апреля, в Котелевском районе Полтавской области горит огромный массив 50-летнего соснового бора, который раскинулся на десятки километров и к которому примыкает несколько сел и хуторов.

Распространение огня, судя по сообщениям в соцсетях, началось из села Лихачовка. Говорят, хозяин, убирая возле двора, поджег сухую траву. Ветер подхватил огонь — загорелась лесная подстилка, а затем и деревья.

«Нет, это не Чернобыль, это мое село, мой лес. Какая-то „гнида“ опять занималась уборкой возле своего двора. В результате ветер подхватил огонь и понес на лес. На пути сгорел домик людей и все, что было на подворье. Сейчас пылает сосновый лес, которому более 50 лет, и пылают, как спички, молодые деревца. Задействовано уже много людей, пожарные машины из Опошни, Котельвы, Полтавы. Пытаются перехватить пламя, пока что неудачно. Дай, Боже, им силы и выдержки, и воды чтобы хватило», — написала в Facebook Natalia Lebedinskaya.

Сейчас запах гари слышно и в Опошне Зеньковского района, и в райцентре Котельва, расстояние между которыми составляет 25 километров. Сколько гектаров леса охвачено огнем, сказать тяжело. По информации начальника сектора по связям со СМИ и общественностью УГСЧС в Полтавской области Светланы Рыбалко, горит 10 гектаров несколькими очагами. А местные говорят о площади, которая в три раза больше.

Пока официально не подтверждено и загорание дома, расположенного с лесом. Но пожар уже рядом с селом Вильховое Зеньковского района, огонь тянет на расположенные рядом хутора.

В тушении масштабного пожара принимают участие 35 человек личного состава областного управления ГСЧС и 7единиц техники, им помогают работники лесных хозяйств Диканьковского и Полтавского районов.

Как сообщила Светлана Рыбалко, с начала года на Полтавщине официально зафиксировано почти 700 случаев пожаров в экосистемах, в результате его уничтожено около 2 тысячи гектаров зеленых насаждений. Для сравнения: за весь прошлый год огнеборцы области выезжали на тушение таких пожаров 260 раз.

«100% умышленные поджоги. Это настоящие теракты. Где же провоохранители?», «Нужно либо космические штрафы вводить, либо сжигать на огне этих поджигателей, как в Средневековье», — негодуют пользователи соцсетей.

Напомним, на внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля народные депутаты почти в 20 раз увеличили штрафы за сжигание травы и поджоги лесов. Так что в конкретном случае виновнику пожара грозит штраф от 3016 до 21 420 тысяч гривен, а не 170−1190 гривен, как было раньше. А если бы такое случилось в Польше, например, виновник мог бы даже сесть в тюрьму на 10 лет.

Напомним, что тридцать пять человек личного состава Главного управления ГСЧС Полтавской области вместе с коллегами из других областей уже несколько дней тушат масштабный пожар в Чернобыльской зоне.

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