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Украина — Польша: онлайн-видеотрансляция матча по FIFA 20
Во вторник, 14 апреля, состоится международный футбольный матч. Правда, поскольку пандемия коронавируса приостановила подавляющее большинство состязаний в Европе, мы станем свидетелями виртуального поединка.
В товарищеской встрече по FIFA 20 сойдутся сборные Украины и Польши. Честь нашей страны будут отстаивать 30-летний футболист «Шахтера» Евгений Коноплянка и его 23-летний партнер по сборной Украины Александр Зинченко из «Манчестер Сити». За поляков сыграют 29-летний полузащитник английского «Лидса» Матеуш Клих и 30-летний игрок средней линии российского «Локомотива» Мацей Рыбус.
Как рассказал «ФАКТАМ» пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский, матчевая встреча будет состоять из двух игр. В первой сойдутся Коноплянка и Клих, во второй — Зинченко и Рыбус. Победитель дуэли определится по общему счету двух противостояний. Кстати, за «желто-синих» в атаке сыграет Андрей Шевченко, а за соперника — Роберт Левандовски.
Прямую трансляцию матча Украина — Польша, которую проведет YouTube-канал УАФ, смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 20:00) в этой новости.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Зинченко дошел до полуфинала чемпионата Европы по FIFA 20 среди футболистов-профессионалов.
Фото ffu.ua
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