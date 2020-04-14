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Спорт

Жена умершего хоккеиста Кейва опубликовала кадры с их свадьбы летом 2019-го: трогательное видео

10:01 14 апреля 2020 306
Свадьба Колби Кейва
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Вдова хоккеиста клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейва, умершего в 25 лет после инсульта, разместила в Instagram кадры с их свадьбы летом прошлого года. На видео Кейв зачитывает клятву верности своей супруге Эмили.

«На прошлой неделе в это время Колби просто жаловался на головную боль. Я понятия не имела, что это будет последняя ночь, когда мы будем целовать друг друга и желать спокойной ночи перед сном. Сегодня я слушаю его свадебные клятвы на повторе, чтобы хоть немного притупить боль. Я люблю тебя, Колб, спасибо, что сделал меня самой счастливой женой в мире. Мое сердце болит», — написала Эмили Кейв.

Напомним, что 6 апреля у Кейва случилось кровоизлияние в мозг. Хоккеист был введен в медикаментозную кому, после чего перенес операцию по удалению коллоидной кисты. В субботу, 11 апреля, 25-летний нападающий, выступавший за «Эдмонтон» с 2018 года (в его активе — 67 игр в НХЛ), скончался.

Вдова хоккеиста также показала в соцсети фотографию, на которой изображена очередь из желающих проститься с ее мужем. В новости о прощании с покойным сообщили, что очередь из машин растянулась на 15 км.

К слову, одним из тех, кто откликнулся на известие об уходе из жизни Колби Кейва был нападающий «Стоктон Хит» Мартин Поспишил. Выяснилось, что 19 октября 2019 года Поспишил и Кейв во время матча регулярного чемпионата АХЛ провели яркий бой, по итогам которого словацкий нападающий угодил в больницу.

«Покойся с миром», — написал Мартин Поспишил в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дочь финского нападающего клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Микаэля Гранлунда родилась мертвой.

Фото Instagram

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