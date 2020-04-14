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«Весь мир увидел его волосатую грудь»: в этот день Гиггз забил один из самых крутых голов в истории футбола (фото, видео)
Пандемия коронавируса приостановила футбольные баталии по всему миру. Самое время обратиться к истории. В этот день, 14 апреля 1999 года, легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз забил один из самых великих голов в истории футбола.
В переигровке полуфинала Кубка Англии против «Арсенала» на «Вилла Парк» в Бирмингеме (первая игра завершилась вничью — 0:0) нынешний главный тренер сборной Уэльса на 109-й минуте подхватил мяч на своей половине поля и, обыграв едва ли не половину лондонской команды вместе с голкипером сборной Англии Дэвидом Сименом, принес сражавшемуся в меньшинстве «МЮ» путевку в финал турнира — 2:1.
«Он прошел через одну из лучших защит в истории английского футбола и пробил вратаря сборной Англии — определенно, лучшего момента в Кубке Англии я не видел. В этот вечер мир также узнал, что на груди у Гиггза располагается настоящий аксминстерский ковер…
Болельщики, прорвавшиеся на поле после матча, напоминали сцену из футбола 1960-х. Нас захлестнула толпа фанатов, многие из которых были очень пьяны. «Господи, ребята, что же вы пили?» — думал я. Тем не менее, так много меня еще никогда не целовали, и очень жаль, что это были лишь нетрезвые парни", — с улыбкой вспоминал тот вечер одноклубник валлийца Гари Нэвилл.
«Пожалуйста, не прокручивайте на YouTube весь ролик. Просто посмотрите гол и нажмите „Стоп“. Мои дети Либерти и Зак (дочери футболиста — 17 лет, сыну — 13. — Авт.) до сих съеживаются, когда видят празднование ворот „Арсенала“ их папой, размахивающим футболкой над головой и несущимся по полю с черной волосатой грудью. Ужас!», — цитирует издание The Sun 46-летнего Райана Гиггза.
К слову, в том сезоне «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса Фергюсона оформили «золотой» хет-трик. К чемпионству в премьер-лиге Гиггз и компания добавили победу в финале Кубка Англии над «Ньюкаслом» (2:0), а на десерт выиграли в Барселоне сумасшедший решающий матч Лиги чемпионов у «Баварии» (2:1). На том финале на «Камп Ноу» посчастливилось побывать вашему покорному слуге…
Напомним, что 13-кратный чемпион Англии Райан Гиггз — самый титулованный игрок в истории британского футбола (34 трофея!). Кроме того, он — единственный футболист, забивавший в 21-м кряду сезоне английской премьер-лиги, а также в 11 подряд розыгрышах Лиги чемпионов. Именно Гиггз побил рекорд легендарного сэра Бобби Чарльтона по числу матчей, проведенных за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах (963). При этом Райан не получил за карьеру в клубе ни одной красной карточки! И лишь раз самого молодого игрока в истории сборной Уэльса удалили с поля в матче за национальную команду, в которой он провел 64 поединка и забил 12 мячей.
В 2007 году Райан Гиггз в Букингемском дворце получил из рук королевы Елизаветы II орден Британской империи
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Райан Гиггз развелся с женой.
Фото ФК «Манчестер Юнайтед», РА
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