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Спорт

22-летний футболист внезапно умер во время физиопроцедуры

12:44 14 апреля 2020 395
Тьяго Кортес
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В Бразилии скончался 22-летний футболист клуба второго дивизиона «Гуарани» Тьяго Кортес, сообщила пресс-служба команды в Instagram.

Защитник Кортес, восстанавливавшийся после травмы колена, отправился на обычную физиопроцедуру. В ходе сеанса, который проводили в одной из больниц, футболисту стало плохо, и он умер. Причина смерти на данный момент неизвестна.

«Я озадачен и потрясен. Утром Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о физиотерапии. Я поговорил с его сестрой и передал в клуб просьбу игрока. Он был в команде не так долго, но было видно, что он отличный парень. Тьяго ничего не усложнял, усердно работал и ходил в церковь. Он собирался помочь нам, но теперь мы все встревожены», — заявил президент «Гуарани» Тато Морейра в интервью Globo Esporte.

К слову, «Гуарани» — единственная команда в Бразилии, становившаяся чемпионом страны (в 1978 году), но ни разу не выигравшая чемпионат своего штата.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ушел из жизни легендарный экс-голкипер «Челси» Питер Бонетти.

Фото ФК «Гуарани»

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