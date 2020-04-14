Бензин в Украине дешевеет: как изменятся цены на АЗС из-за снижения мировой добычи нефти

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В Украине продолжают снижаться цены на горючее, хотя не так существенно, как рекомендовал Антимонопольный комитет и ожидали водители. Впрочем, сжиженный газ, в отличие от бензина и дизтоплива, подешевел заметно: цена опустилась ниже 10 гривен за литр. За неделю, с 7 марта, литр бензина А-95 подешевел всего на 9 копеек, дизельного топлива — на 6 копеек, а вот сжиженного газа — на 53 копейки. По состоянию на 14 марта в среднем по Украине стоимость бензина А-95 составляет 24,39 грн за литр, дизтоплива — 23,87 грн, сжиженного газа — 9,82 грн. Главным фактором, влияющим на отечественный топливный рынок, остается снижение мировых цен на нефть. Однако не исключено, что вскоре ситуация изменится и стоимость нефти вновь пойдет вверх. Когда это может произойти и как отразится на цене горючего в Украине?

«В России не так много места для хранения нефти, а в Европе нефтехранилища быстро заполнятся»

Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, были согласованы условия крупнейшего в истории договора по сокращению добычи нефти. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) вместе с Россией и другими странами-производителями, известными как ОПЕК+, договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне. Это составляет примерно 10% от мировых поставок до вспышки коронавируса. Соединенные Штаты, крупнейший производитель нефти в мире, также снижает добычу. Суммарное падение производства по всему миру может составить до 19,5 млн баррелей в сутки.

Такое решение подтолкнуло нефтяные котировки вверх, однако не столь существенно, как рассчитывали представители ОПЕК+ и, особенно, Россия. Во вторник, 14 апреля, стоимость барреля нефти Brent в начале торгов составила 32,01 доллара (+0,85%). Баррель WTI торговался по 22,59 доллара (+0,80%). Предыдущие торги завершились на уровне 31,74 и 22,41 доллара соответственно.

Однако аналитики и руководители нефтяной отрасли различных стран считают, что, независимо от цифр, этого сокращения добычи будет недостаточно, чтобы компенсировать 30-процентное падение спроса на нефть из-за пандемии COVID-19.

«Сейчас мы находимся в той точке, где снижение спроса намного превосходит все, что они собираются сделать при любом скоординированном сокращении, — заявил директор по энергетике и Ближнему Востоку в компании Stratfor сказал Грег Придди. — Ожидается, что мировые запасы нефти все равно будут быстро расти, даже несмотря на то, что некоторые страны G20 согласились покупать нефть для своих национальных запасов. В России не так много места для хранения нефти, а в Европе нефтехранилища быстро заполнятся»..

«Цены на топливо в Украине, конечно, снизятся, но это не произойдет быстро»

Подобные прогнозы дают и украинские эксперты, отмечая, что стоимость горючего на отечественных заправках продолжит снижаться.

«Текущие договоренности ОПЕК+ и стран G20 о сокращении добычи нефти практически бессмысленны, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — Во-первых, просто потому, что объем сокращения добычи на 15 млн баррелей, если брать в расчет заявление G20, не покрывает объем снизившегося потребления нефти в мире, которое оценивают в 25 млн баррелей в сутки. Даже после сокращения добычи на данную величину в мире останется избыток предложения.

Во-вторых, они опоздали. За прошедший период и время, которое потребуется странам для фактического сокращения добычи, мир накопит огромное количество избыточных складских запасов нефти. Данный избыток можно оценить в 1−1,5 млрд баррелей. В частности, к 12 апреля от Азии до США резервуары под нефть, бензин и другие нефтепродукты уже были почти заполнены. Крупнейший в мире нефтяной «хаб» в Объединенных Арабских Эмиратах — терминал в Фуджейре — перестал принимать нефть на хранение, поскольку уже полностью заполнен. А в этих условиях, с соглашением или без соглашения ОПЕК+ или G20, в ближайшее время производители нефти будут вынуждены сократить добычу до уровня фактического спроса, то есть на величину, гораздо большую, чем они договорились, поскольку отгружать нефть будет некуда.

Снижение добычи будет иметь только один эффект — психологический. Но этот эффект позволит цене нефти не упасть чрезмерно, до экстремальных значений, например, до 10 долларов за баррель, а стабилизироваться на уровне 20−30 долларов в ближайшее время.

Что касается цен на топливо в Украине, то они, конечно, снизятся, но это не произойдет быстро, поскольку рынок топлива в стране не такой эластичный, как, например, в США", — считает Федоров.

Стоит напомнить, что с конца марта все российские экспортеры нефти работают в убыток. Небывалое падение мировых цен на нефть привело к тому, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы, которые несут российские компании, поставляя нефть заказчикам в Северо-Западной Европе и Средиземноморском регионе, превысили среднюю стоимость российской экспортной смеси Urals.

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