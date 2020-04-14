Украина

Во вторник, 14 апреля, в Полтавском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф состоялась презентация первой украинской мобильной капсулы для транспортировки инфицированных COVID-19. Новое медицинское приспособление, необходимость в котором возникла в связи с распространением коронавируса, изготовили на кременчугском предприятии «Креатив-Агромаш». Причем, как подчеркнул начальник отдела медицины катастроф и мобилизационной работы департамента здравоохранения Полтавской госадминистрации Владимир Мохначов, от идеи до практического воплощения прошло всего семь дней.

— Мы сделали первую герметичную капсулу для эвакуации больных с подозрением на инфицирование коронавирусом в стационарные лечебные учреждения, — сказал директор предприятия «Креатив-Агромаш» Юрий Андриевский на презентации. — Увы, наши врачи, работающие на «скорых», сегодня практически не защищены от заражения COVID-19. Если так пойдет и дальше, скоро некому будет лечить больных. Капсула поможет защитить врачей и реанимобиль от инфекции. Если нас поддержат власть, волонтеры и меценаты, мы быстро сможем переориентировать наше производство на изготовление защитных приспособлений для медицины.

Отечественная капсула сделана по образцу американской. Вот только цена у них разная. Стоимость произведенной в США — 9,5 тысячи долларов. Себестоимость представленной в Украине — около 35 тысяч гривен. И эту цену можно снизить еще при получении предприятием крупного заказа.

— Едва ли не треть стоимости капсулы составляют восемь перчаток-манжет для врачей, позволяющих производить манипуляции больному извне (ставить капельницы, делать уколы), — продолжает Юрий Андриевский. — Это потому, что они импортные. Верх переноски сделан из полихлорвинилой пленки, которая используется для тентов на фурах. Она многоразовая, хорошо дезинфицируется. Внутри — матрац, ремни фиксации, кислородная маска. Воздух в герметическую капсулу нагнетается с помощью компрессора, а его избыток выходит через два обеззараживающих фильтра. Капсулу можно подсоединить к аппарату искусственной вентиляции легких или кислородному концентратору. Она позволяет транспортировать больного на значительные расстояния, поскольку имеет автономный аккумулятор, рассчитанный на 8 часов работы.

Экспериментальная капсула уже прошла испытание на станции скорой медицинской помощи. Врачи высказали несколько замечаний. В частности, они хотели бы, чтобы она была шире и выше, а для удобства проведения манипуляций нужно изменить расположение проемов для перчаток. Поэтому второй экземпляр готовится уже с учетом этих пожеланий.

Первую партию капсул — 50 штук — «Креатив-Агромашу» заказала Полтавская госадминистрация.

В среду, 15 апреля, капсула будет представлена в Киеве, и есть надежда, что поступят заказы из столицы.

При нынешнем производственном ресурсе предприятие пока может изготавливать не более 5 капсул в сутки. Однако при должном финансировании производительность увеличится в разы. Появятся и новые рабочие места, и затребованные изделия. И самое главное — у врачей будет надежная защита от заражения.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Киеве монахи начали изготавливать защитные экраны для медработников.

Фото, видео со страницы Юрия Андриевского в Facebook



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