Шоу-бизнес

Стриминговый сервис Disney+ решил сделать более подходящим для семейного просмотра фильм 1984 года «Всплеск», главные роли в котором сыграли Том Хэнкс и Дэрил Ханна. В картине о любви русалки и человека есть несколько сцен, которые, как считают представители сервиса, не подходят для просмотра детьми — на них видно голый зад и бюст героини Дэрил.

Disney+ решил подправить дело с помощью компьютерной графики. Так, в эпизоде, когда русалка Мэдисон разворачивается и бежит к морю, ее волосы «удлинили», покрыв ими обнаженные ягодицы. Однако выглядят они при этом очень неестественно — напоминая скорее цифровую шерсть, выросшую на попе.

Фанаты выразили свое недовольство в соцестях. «Они пристроили ей волосатый коврик вместо задницы», «Теперь она похожа на потомка Бигфута», «Детей таким уже не удивишь. Они и не такое сейчас видят в интернете. Не думаю, что их испортит зрелище голой попы на пляже из 1980-х годов» — писали они. И советовали не трогать «такую классику, как „Всплеск“».

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om — Allison Pregler (@AllisonPregler) April 13, 2020

В других спорных сценах (когда героиня плавает топлес в аквариуме или идет голой возле Статуи Свободы) прибегли к методу обрезания «неприличного» изображения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Майли Сайрус перестаралась с эпатажем и случайно засветила голую грудь.

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