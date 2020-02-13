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Майли Сайрус перестаралась с эпатажем и случайно засветила голую грудь (фото, видео)
Американская певица Майли Сайрус, которая недавно окончательно оформила развод со своим мужем Лиамом Хемсвортом, приняла участие в дефиле на шоу Marc Jacobs в рамках Недели моды в Нью-Йорке — наряду с Джиджи и Беллой Хадид, Кайей Гербер и Карли Клосс. 27-летняя певица давно сотрудничает с этим брендом, но в качестве модели на подиуме появилась впервые.
Певица вышла в черных брюках, бра и длинных кожаных перчатках. Все прошло безупречно. А вот, когда Майли уже покидала шоу, с ней произошел небольшой конфуз. Сайрус, которая любит эпатировать публику, дополнила черные брюки весьма откровенным топом с минимальным количеством материала и полностью открытой спиной, обойдясь при этом без бюстгальтера. В какой-то момент ткань сдвинулась, обнажив грудь звезды.
Западные издания, в том числе и Daily Mail, опубликовали снимки, скромно прикрыв сосок Сайрус квадратиками. Однако сама Майли смело разместила у себя в Instagram фото без всякой цензуры. «Листайте направо. Но торопитесь. Instagram вскоре определенно удалит этот пост», - в шутку подписала она серию снимков на своей странице.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Майли Сайрус перенесла операцию на голосовых связках.
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