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В Полтавской области на Пасху ужесточат карантин
Предстоящий праздник Пасхи жителям Полтавщины придется провести в еще более жестких условиях карантина. А именно: их ограничат в передвижении и пребывании в общественных местах, как это было сделано ранее в Черновицкой и Тернопольской областях.
Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов во время ежедневного брифинга, посвященного теме коронавируса.
«Мы вынуждены это делать, поскольку видим, какой темп распространения коронавируса по другим областям. Мы должны применить все ограничительные мероприятия, чтобы такого не было. Люди все-таки собираются идти в церкви. Но мы должны сделать все, чтобы максимально ограничить их пребывание. К сожалению, люди не придерживаются карантинного режима. Если в церкви будут находиться десять человек, по фактически на улице будет толпа. Этого нужно избежать. Сегодня есть большие риски, что люди могут распространять болезнь именно во время пасхальных праздников», — сказал Олег Синегубов.
Ограничительные меры будут действовать с 13:00 18 апреля и до 6:00 21 апреля.
Кстати, по состоянию на утро 14 апреля на Полтавщине лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19. Два человека вылечилось. В самоизоляции находятся 699 человек. С начала карантина полицейские составили 198 админпротоколов за различные нарушения, из них только 13 апреля — 18.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Полтаве пригрозили штрафовать тех, кто на Пасху придет в церкви.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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