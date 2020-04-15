Мужчина 26 лет жил со ржавым ножом в голове прежде, чем его достали хирурги (фото)

Мир

Проживающий в деревенской местности китайского округа Хайан пожилой мужчина по имени Дуорици рассказал, что в 1994 году во время ограбления преступник вонзил ему в голову, возле глазницы, десятисантиметровый нож. Врачи местных больниц не брались проводить сложную операцию по его извлечению, так как она была опасна для жизни пациента. И фермеру пришлось оставить все, как есть — хотя его мучили сильные головные боли. Со временем он также ослеп на правый глаз и у него развился почти полный паралич конечностей с левой стороны.

В конце концов, как пишет издание Daily Star, его случаем заинтересовались два приезжих хирурга. Дуорици доставили в больницу провинции Шаньдун и бесплатно прооперировали. Сначала в ходе двухчасовой операции врачи благополучно извлекли из головы пациента лезвие. А спустя шесть дней провели еще одно хирургическое вмешательство, чтобы очистить рану. В настоящее время пациент благополучно поправляется. Он уже самостоятельно ходит, а его зрение восстановилось.

«Раньше я не мог смеяться, зевать и даже кашлять. Доктора дали мне шанс на новую жизнь и положили конец кошмару, который длился больше 20 лет», говорит он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что врачи спасли киевлянина, которому в голову вонзили 12-сантиметровый нож.



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