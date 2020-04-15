Политика

Виталий Кличко о Поворознике: «Сядет или коррумпированный чиновник, или тот, кто сфабриковал дело»

В среду, 15 апреля, во время онлайн-брифинга мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал неотложные следственные действия представителей СБУ и Нацполиции в кабинете у первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

Кличко заявил о нулевой толерантности к коррупции и заверил, что не собирается покрывать подчиненного: «Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если слабые к деньгам и не понимаете своей ответственности, лучше здесь не работать. И если чиновник виноват — должен отвечать по закону. Тут без вариантов».

При этом Виталий Кличко допустил, что произошедшее может быть политической манипуляцией с целью дискредитировать киевскую власть. Он призвал правоохранительные органы установить истину и провести открытое и незаангажированное расследование.

«Если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит. Я это дело доведу до конца, — заявил Виталий Кличко. — Я обращаюсь к НАБУ с требованием оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, которые волнуют общество. Кто-то должен сесть — или коррумпированный чиновник, или те, кто сфабриковал это дело».

Напомним, 14 апреля СБУ провела неотложные следственные действия в КГГА. По данным следствия, первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник якобы требовал через посредника взятку от представителя компании-застройщика в сумме 125 тыс. долларов. Сотрудники СБУ задержали посредника при получении 60 тыс. долларов.

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