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- 18:40 «Я обалдела от идеи Макса!»: неожиданное признание участницы «Холостяка-10»
«Я обалдела от идеи Макса!»: неожиданное признание участницы «Холостяка-10» (фото)
В шестом выпуске романтического реалити СТБ «Холостяк-10» на своем первом индивидуальном свидании побывала Оля. Сильная и уверенная в себе девушка — помощница народного депутата — раскрылась рядом с Максом с совершенно иной стороны — стала нежной и даже робкой.
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Оля рассказала почему категорически против романов на работе, верит ли в любовь и что смутило ее на первом индивидуальном свидании с Холостяком.
— Оля, похоже, среди участниц проекта впервые — помощница депутата!
— На самом деле эта работа довольно сложная. Но я люблю то, чем занимаюсь. Для меня это колоссальный опыт — постоянное общение с людьми, которые могут чему-то научить и рядом с которыми ты растешь и развиваешься.
— Вы говорили, что найти мужчину из вашей сферы деятельности не так и просто. То есть романов на работе у вас не было?
— Да, это действительно так. У меня не было романа. Были отношения с человеком из моей сферы, с которым мы работали вместе. Я долго не решалась на эти отношения только потому, что у меня всю жизнь было табу касательно романов на работе. Так как, по моему мнению, это очень мешает и подрывает авторитет. Но мои отношения начались с того, что за мной очень долго ухаживал молодой человек, в которого я в итоге влюбилась. Спустя несколько лет это так ни к чему не привело. После пережитого опыта скажу с уверенностью, что отношения на работе — запрет!
— Вы кажетесь сильной и уверенной в себе девушкой.
— Я не только такой кажусь, но и являюсь. Но при всем своем таком уверенном и жестком образе я все равно в душе очень ранимая и романтичная натура. Я этого просто не показываю и не проявляю со всеми. Вторую часть себя, когда могу быть женственной, милой, ранимой и романтичной, умею показывать только своими близким и любимым людям.
— Почему решили принять участие в «Холостяке»?
— Для меня это было непростым решением. Это какой-то новый этап в моей жизни. Я не верила на все сто процентов, что смогу встретить свою любовь на проекте, но мне этого очень хотелось. Для меня это что-то новое. Это те эмоции, которых у меня никогда не было. Знаете, я привыкла жить по принципу: «Лучше сделать и, возможно, жалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь». И скажу с уверенностью, что я сделала все правильно.
— Какие черты характера мужчины для вас наиболее важны?
— Искренность, умение брать ответственность на себя, доброта, чувство юмора, уважение к женщинам.
— Помните первое впечатление от Макса?
— Мне он понравился и не разочаровал ни капли. У него прекрасная улыбка, которая заворожила моментально, и очень красивые глаза. Для меня важно, когда люди смотрят в глаза, а он именно тот мужчина, который при любом общении всегда это делает. Ну и конечно, не могу не отметить его чувство юмора. В этом мы с ним на одной волне.
— На первой вечеринке вы сориентировались и подготовили ужин, учтя предпочтения Холостяка. Волновались, что что-то пойдет не так?
— Я подготовила ужин, так как понимала, что это очень хорошая возможность проявить заботу о Холостяке и пообщаться. Я не волновалась, что может быть что-то не так. Была уверена, что он оценит мой поступок, а ресторан, где заказала еду, меня не подведет и все получится так, как я запланировала.
— Первое свидание на проекте у вас было групповым. Участницы, обычно, не любят такой формат общения.
— Несмотря на то что это было групповое свидание, я оставалась собой и меня не смущало присутствие еще двух девочек! Я знала, что в любом случае мы с Максом пообщаемся и я не останусь без внимания. Так и случилось!
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— Макс пригласил вас на индивидуальное свидание — какие эмоции переполняли в тот момент?
— Мне очень понравилось наше свидание с Максом. И, скажу, что именно тогда я смогла раскрыться для него со всех сторон. Не ожидала, что мы поедем именно в веревочный парк. Просто обалдела от его идеи! Но в то же впемя она меня абсолютно не испугала. Искренне рада, что именно я была с Максом на этом свидании. Получила массу удовольствия от такого времяпрепровождения с ним. До сих пор под впечатлением. Скажу честно, я бы согласилась еще раз такое повторить (улыбается. — Авт.).
— В начале свидания вы решили первой проходить испытания. Не доверяли Максу?!
— Нет, я доверилась ему практически сразу. Пройдя первый этап препятствий, поняла, что на следующем надо все-таки отдать ситуацию в руки Максу. И скажу, что у меня получилось. Он шел впереди, как и подобает мужчине, а я следовала за ним и действительно получала удовольствие от того, что была слабой женщиной.
— Сложно завоевать ваше доверие в жизни?
— Действительно, это сложно. Я очень недоверчивый человек и всегда держу людей на расстоянии вытянутой руки. Подпускаю к себе только очень малый круг людей. С доверием к мужчинам еще труднее — я обожглась на этом и мне теперь трудно кому-то верить. Когда же разрешаю себе довериться человеку, это значит, что я его впускаю в свою жизнь. Именно из-за моей недоверчивости к людям и складывается образ той сильной, жесткой и независимой.
— Оля, вы стали первой девушкой, которая получила от Холостяка вместо одной розы — охапку!
— Да, я была той самой, которая вернулась со свидания не с одной розой. Но, скажу честно, я была счастлива не из-за роз и их количества, а только потому, что рядом с Максимом испытала незабываемые эмоции. Чувствовала себя слабой девочкой под защитой сильного мужчины. Он проявлял заботу и внимание. Мы настолько отключились от всего процесса, что я и забыла, что дома еще куча девочек и что есть какие-то розы. Уверена, что это свидание я буду вспоминать долго, потому что подобного в моей жизни не было.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» 21-летняя танцовщица Настя откровенно рассказала, на что готова ради Макса и почему не расстроилась, не получив на свидании розу.
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