В Риме умерла звезда знаменитого сериала "Спрут"

Шоу-бизнес

В понедельник, 13 апреля, в Риме скончалась популярная французская актриса Патрисия Милларде. Она умерла в больнице Сан-Камилло, куда была доставлена с острой сердечной недостаточностью. 24 марта ей исполнилось 63 года.

Милларде родилась в 1957 году в городе Мон-де-Марсан. Дебютировала в кино в 1980 году в картине «Крысиные бега». Снималась в разных странах — Франции, Италии, Германии. К числу наиболее популярных фильмов с ее участием относятся комедия «Бум-2», триллер «Стрельбы», мелодрама «Горячий шоколад».

Но известность актрисе принесла роль судьи Сильвии Конти в культовом итальянском сериале «Спрут», рассказывающем о борьбе правоохранительных органов с мафией. Милларде появилась в четвертом сезоне, когда в сериале еще играл Микеле Плачидо. Потом она играла судью Конти во всех остальных сезонах, включая 10-й.

Также она снималась в популярном французском молодежном сериале «Элен и ребята». Ее последней работой была роль в сериале «Салон красоты», который демонстрировался во Франции и Италии в 2002—2030 годах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти британской актрисы Хонор Блэкман, сыгравшей во многих популярных фильмах, включая «Голдфингер».

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