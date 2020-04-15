27.09 / 27.45 29.27 / 29.92
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Дело "пловца из Гидропарка": суд отказался рассматривать неправильный протокол полиции

17:43 15 апреля 2020 423
пловец
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Киевского нарушителя карантина суд не наказал за заплывы в Гидропарке. Судья вернул полиции протокол, заявив, что документ составлен с нарушениями.

Делом «пловца из Гидропарка» Валентина Бурьянова занимался Днепровский районный суд Киева. Судья направил протокол обратно в полицию на доработку и очень удивился, что в документе не указаны свидетели происшествия, а вместо фамилий понятых стоят прочерки.

«Какие-то прочерки стоят… В Гидропарке посреди дня не было ни единого свидетеля? — возмущался председательствующий на заседании. — Не вижу возможности продолжать. Не могу нарушать закон и рассматривать то, чего не было вообще».

Напомним, 6 апреля — в первый день после ужесточения карантина в Киеве и введения запрета на посещение пляжей и парков — в Гидропарке был задержан пловец. Он объяснил журналистам, что хотел реализовать свое конституционное право и попасть на спортплощадку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

«Полицейские задушили моего сына в машине»: подробности резонансной смерти в Днепре (фото, видео)

«Полицейские задушили моего сына в машине»: подробности резонансной смерти в Днепре (фото, видео)

пловец

Дело "пловца из Гидропарка": суд отказался рассматривать неправильный протокол полиции

Микеле Плачидо и Патрисия Милларде

В Риме умерла звезда знаменитого сериала "Спрут"

КПП

В Запорожской области ограничат въезд в четыре города, включая областной центр

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер