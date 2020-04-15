Дело "пловца из Гидропарка": суд отказался рассматривать неправильный протокол полиции

Происшествия

Киевского нарушителя карантина суд не наказал за заплывы в Гидропарке. Судья вернул полиции протокол, заявив, что документ составлен с нарушениями.

Делом «пловца из Гидропарка» Валентина Бурьянова занимался Днепровский районный суд Киева. Судья направил протокол обратно в полицию на доработку и очень удивился, что в документе не указаны свидетели происшествия, а вместо фамилий понятых стоят прочерки.

«Какие-то прочерки стоят… В Гидропарке посреди дня не было ни единого свидетеля? — возмущался председательствующий на заседании. — Не вижу возможности продолжать. Не могу нарушать закон и рассматривать то, чего не было вообще».

Напомним, 6 апреля — в первый день после ужесточения карантина в Киеве и введения запрета на посещение пляжей и парков — в Гидропарке был задержан пловец. Он объяснил журналистам, что хотел реализовать свое конституционное право и попасть на спортплощадку.

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