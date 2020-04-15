«Полицейские задушили моего сына в машине»: подробности резонансной смерти в Днепре (фото, видео)

Происшествия

Во вторник, 14 апреля, около 17:00 по одному из адресов в частном секторе в Днепре по вызову родственников на семейную ссору прибыл полицейский патруль. А спустя несколько минут 33-летний дебошир, которого стражи порядка допрашивали в служебном автомобиле, скончался.

Смерть задержанного — несчастный случай или следствие превышения служебных полномочий полицейскими? В этом сейчас разбираются следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве.

Погибший, судя по всему, злоупотреблял спиртным, и родственники неоднократно ранее вызывали полицейских, чтобы его утихомирили. Во время последнего скандала мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал бить отца, поэтому его брат позвонил в полицию. Увидев подъехавшие ко двору два спецавтомобиля, агрессивно настроенный мужчина бросился наутек, перепрыгнув через соседский забор, но был задержан патрульными. Следователи пригласили его в машину для составления протокола. Однако спустя 10 минут мужчина скончался прямо в салоне служебного авто. Несмотря на реанимационные мероприятия, проведенные сотрудниками полиции и прибывшими по вызову медиками, спасти жизнь задержанного не удалось.

Одна из версий случившегося — мужчине стало плохо во время допроса.

— Полицейские тупо задушили моего сына, — утверждает убитая горем мать погибшего Ирина. — Коля работал охранником в областной госадминистрации и был здоров. Я видела, как полицейские положили его на заднее сиденье так, что его нос и рот упирались в сиденье, а руки сковали ему наручниками. Один из полицейских минут десять прыгал на нем и бил его. А Коля просил воздуха и умолял не бить его. Потом все стихло. Я подбегаю к машине, а сын лежит с синим лицом, а изо рта — коричневая пена. Полицейские вынесли его, положили на траву и сразу же исчезли…

«Досудебное расследование начато по признакам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительного органа, что повлекло тяжелые последствия (ч.3. ст. 365 УК Украины). Это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет. Устанавливаются свидетели происшествия, назначен ряд экспертиз», — рассказал «ФАКТАМ» руководитель пресс-службы ведомства Александр Белка.

Устанавливаются свидетели происшествия, назначен ряд экспертиз.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об избиении полицейскими адвоката и его пожилого отца под Киевом в Броварах. Потерпевший, адвокат Николай Пономарев, рассказал «ФАКТАМ» подробности этого ЧП, расследованием которого тоже занялось ГБР.

В то же время и правоохранители нередко становятся жертвами агрессивно настроенных граждан. Так, в Беляевке под Одессой жестоко избили подполковника полиции, который потребовал, чтобы люди на улице надели медицинские маски.

Фото и видео предоставлено территориальным управлением ГБР, расположенным в Полтаве



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