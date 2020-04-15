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Во Львове задержаны убийцы пожилой супружеской пары: подробности преступления
Оперативники уголовного розыска Львовщины совместно со следователями и сотрудниками прокуратуры задержали двух 20-летних парней, которые обоснованно подозреваются в убийстве супружеской пары, 66-летнего мужчины и его 67-летней жены, которое произошло в понедельник, 13 апреля, в квартире одного из домов на улице Моторной во Львове.
— К совершенному преступлению оказались причастны двое парней 20-ти лет. Один из них, львовянин, ранее снимал у погибших жилье. По его мнению, у супругов могла быть большая сумма сбережений, поэтому они с товарищем, жителем Яворовского района, заманили пенсионеров в квартиру, где произошло убийство. Требуя сказать, где спрятаны деньги, один из злоумышленников нанес супругам многочисленные смертельные удары ножом. После этого преступники забрали ключи от квартиры, где проживали погибшие, приехали туда и похитили деньги и ювелирные изделия, — сообщил заместитель начальника ГУ Национальной полиции Львовской области Тарас Сабанюк.
В отношении злоумышленников открыто уголовное производство по статьям «Умышленное убийство» и «Разбой». Им грозит максимальное наказание — пожизненное заключение. Правоохранители собрали достаточное количество доказательств причастности задержанных к ограблению и убийству. Ведется следствие.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что во Львове сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство двух несовершеннолетних — 17-летнего парня и 15-летней девушки, которых считали пропавшими без вести.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.