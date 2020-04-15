Происшествия

Дело об убийстве Старицкого: суд отпустил супругу Кожары под личное обязательство

В Киеве принято важное решение в деле о громком убийстве в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары. Жену Кожары Марину Козерод, подозреваемую в лжесвидетельстве, суд отпустил под личное обязательство.

Как сообщает Громадське, Козерод обязана не выезжать за пределы Киевской области и своевременно являться к следователю.

Убийство в доме Кожары случилось 21 февраля. Жертвой стал бывший руководитель телеканала «Интер» Сергей Старицкий.

25 марта Кожара был задержан и арестован на два месяца. Подследственный и его супруга утверждали, что Старицкий совершил самоубийство. Следователи и прокуроры засомневались в версии о суициде.

10 апреля Марине Козерод объявили подозрение в даче заведомо ложных показаний. Она утверждала, что пыталась отобрать пистолет у Старицкого.

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