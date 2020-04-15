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Украина

ПЦУ разрешила верующим самостоятельно освящать дома паски

22:44 15 апреля 2020 96
паски
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Православная церковь Украины рассказала верующим, как в этом году будет проводиться церемония освящения Пасхальных корзин. Карантин внес свои коррективы, жителям крупных городов священники рекомендуют оставаться дома и посмотреть праздничную церемонию онлайн. Что касается пасхальных яств, то Церковь рекомендует либо купить уже освященные паски, либо освятить их самостоятельно.

«Если вы живете в большом городе и не успели приобрести освященную паску, то вы можете самостоятельно обрызгать ее освященной водой. Сделать это нужно в праздничный день после прочтения молитв о благословении в храмах», — говорят в ПЦУ.

«Важно, находясь дома, внимательно слушать богослужение и читать молитву перед иконой, пребывая в доме как в храме», — подчеркивают представители Церкви.

Священники просят молодых прихожан позаботиться о родственниках старшего возраста — чтобы у всех были дома освященные Пасхальные блюда. Также будет очень по-христиански помочь нуждающимся и не оставить их без Пасхальной трапезы.

Напомним, «ФАКТЫ» собрали легкие оригинальные рецепты пасхальной выпечки. На праздничный стол можно приготовить паски-краффины, или паску по традиционному хмельницкому рецепту с добавлением картофеля, либо же попробовать рецепт Пасхальной выпечки от Виктора Бронюка.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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