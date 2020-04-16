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Едят мясо летучих мышей: ученые назвали животное, которое передало коронавирус человеку
Ученые Университета Оттавы в Канаде пришли к выводу, что пандемия COVID-19 была вызвана переходом вируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку, и что это произошло благодаря бродячим собакам, которые могли стать промежуточными хозяевами коронавируса.
Об этом говорится в статье в журнале Molecular Biology and Evolution.
Ученые выяснили, чтоу людей и млекопитающих имеется противовирусный белок ZAP, который предотвращает размножение инфекционного агента в клетках и разрушает его геном.
ZAP присутствует внутри легких человека и в большом количестве производится в костном мозге и лимфатических узлах. Однако ZAP становится неэффективным, если в вирусе мало CpG-сайтов.
Оказалось, что и у предка SARS-CoV-2, и у BatCoV RaTG13 наблюдается наименьшее количество CpG-сайтов среди всех других родственных коронавирусов.
Собачьи коронавирусы, заражающие ткани пищеварительной системы, имеют такой же уровень CpG, как у SARS-CoV-2 и BatCoV RaTG13. Кроме того, для проникновения в клетку коронавирус использует клеточные рецепторы ACE2, в обилие встречающиеся в тканях тонкого кишечника и двенадцатиперстной кишки. Это согласуется с версией, что предок SARS-CoV-2 изначально инфицировал кишечник бродячих собак, что привело к быстрой эволюции инфекционных агентов и их проникновению в организм человека. Высокая доля людей с COVID-19 также страдают от расстройства кишечника.
Согласно окончательному сценарию, коронавирус перешел от летучих мышей на бездомных собак, которые едят мясо летучей мыши. Затем, предположительно сильный отбор против CpG в геноме вирусной РНК способствовал быстрой эволюции вируса в кишечнике и привело к снижению уровня CpG. Это позволило вирусу уйти от ZAP-опосредованного иммунного ответа человека и стать серьезным человеческим патогеном.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 21:41 во всем мире выявлено 2 миллиона 52 тысячи 506 случаев заражения коронавирусом. Скончались 132 тысячи 920 инфицированных. Выздоровели 508 тысяч 387 пациентов.
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