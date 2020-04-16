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Следи за пятками: врачи обнаружили "знак" на теле, по которому можно выявить коронавирус на ранней стадии

К длинному рядусимптомов коронавируса, похоже, скоро добавится еще один — пятна на пятках, а также на пальцах ног и ступнях в целом. Они похожи на синяки и в основном поражают детей и подростков, пишет «Медиаликс» со ссылкой на New York Post.

Издание отмечает, что таких случаев пока что не очень много, но по ним, как утверждают медики, можно можно выявить COVID-19 на ранней стадии и предотвратить массовое заражение.

Новый и довольно неожиданный симптом коронавируса обнаружили испанские исследователи из Совета ортопедов страны.

По их словам, пятна на ногах (ступнях, пятках и пальцах), похожие на признаки ветряной оспы или кори, и при этом могут свидетельствовать о COVID-19.

Судя по фото, они напоминают синяки или красные мозоли.

Новый симптом коронавируса никак не связан с простудой. Пятна на пятках в виде синяков — тревожный знак

Такой симптом врачи находили у заражённых коронавирусом в Италии, Испании и Франции. Но до конца исследователи не уверены — прошло слишком мало времени, чтобы прийти к окончательному выводу. Тем не менее, врачи рекомендуют своим коллегам и простым людям обращать внимание на пятна на ногах как на возможный ранний симптом COVID-19.

Чаще всего подобные пятна появляются у детей и подростков. Детский дерматолог из Италии Маццотта Трокколи сообщил, что этот симптом можно найти примерно у каждого пятого пациента.

Если в ходе дальнейших наблюдений удастся подтвердить, что это клинический признак COVID-19, то его можно использовать для выявления детей с инфекцией в зачаточной стадии, которые могут заражать других.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что медики предупреждают, что симптомы коронавируса могут включать в себя насморк, головную боль, кашель, больное горло, лихорадку, общее ощущение нездоровья.

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