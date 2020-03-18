Проверь себя: медики назвали три первых признака коронавируса

Мир

Все более явно проявляющийся в Украине коронавирус нового типа опасен длительным инкубационным периодом: до двух недель он может не давать о себе знать, хотя человек при этом будет уже болен и заразен для окружающих. Именно этим новая инфекция отличается от гриппа, который всегда начинается с резкого повышения температуры и ломоты в суставах.

Кроме того, симптомы коронавируса могут быть сглажены или вообще отсутствовать. У детей они выражены слабее всего, несмотря на то, что в сезон простуд дети первыми попадают под удар в силу слабости иммунитета. В случае с коронавирусом группа риска по летальному исходу — это люди в возрасте 70+, пишет «Рамблер. Доктор».

В то же время можно определить симптомы опасного заболевания. Первым из них может стать боль в горе — она проявляется на третий или четвертый день после проникновения в COVID-19 в организм.

Потом появляется отдышка. Также, в отличие от простого гриппа, коронавирус почти сразу вызывает боли в мышцах и ломку в суставах. Все эти симптомы сопровождаются резким повышением температуры.

Симптомы COVID-19 немного напоминают бронхит, но возникают в другом порядке. Кроме того, о возможном заражении может говорить сухой кашель без мокрот.

Часто симптомы коронавируса практически незаметны, из-за чего риск передачи заболевания от больного человека к здоровому возрастает.

Напомним, что часто коронавирус передается воздушно-капельным путем. Больной человек чихает и кашляет, заражая других. Мельчайшие капли слюны попадают на слизистые оболочки при вдыхании зараженного воздуха. Второй путь заражения — руки. Носитель инфекции оставляет за собой след заразы — на дверных ручках, перилах и так далее. Третий путь передачи коронавируса — контактный. Рукопожатия и поцелуи с больным человеком строго запрещены.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что люди, ухаживающие за больным (с подтвержденным диагнозом «коронавирус»), должны обязательно использовать маску для защиты дыхательных путей от проникновения вируса. Ее следует менять после каждого контакта с больным человеком, и этот контакт должен длиться не более 15 минут.

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