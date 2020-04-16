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На Донбассе начался обмен пленными: у Зеленского озвучили важную информацию
В процессе обмена удерживаемыми лицами, который начался на Донбассе, украинской стороне передадут 19 бывших пленников боевиков. Об этом сообщил Офис президента Украины.
После возвращения украинцам предстоит обязательная обсервация.
Несмотря на то, что процедуру называли «обменом всех на всех», представители Зеленского констатировали, что еще не договорились об освобождении украинцев из СИЗО оккупированного Крыма и из тюрем России. Ранее стало известно, что РФ против освобождения крымских узников.
Напомним, у боевиков заявляли, что ждут от Украины передачи 10 лиц в Донецк и еще 11 в Луганск.
Фото Офис президента Украины
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