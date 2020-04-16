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Как в 90-х: в Закарпатье рэкетиры обстреляли пассажирский автобус (фото)
В Ужгороде оперативники задержали местного жителя, который вымогал деньги у перевозчика из Черновицкой области, угрожая ему оружием.
— В среду, 15 апреля, в полицию поступила информация о том, в селе Розовка Ужгородского района неизвестный мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, сделал несколько выстрелов в микроавтобус, в котором находились пассажиры, — сообщает ГУ Национальной полиции Закарпатской области.
Прибывшим на место происшествия полицейским водитель микроавтобуса рассказал, что занимается пассажирскими перевозками. В селе Соломоново к нему подошел неизвестный мужчина и, угрожая оружием, стал требовать деньги за каждого пассажира в автобусе.
Услышав отказ, мужчина сел в свой автомобиль и уехал. Однако позднее вымогатель и его сообщник догнали на дороге микроавтобус и обстреляли его, после чего скрылись. Лишь случайно никто из пассажиров не пострадал.
Стрелок помещен в СИЗО.
Открыто уголовное производство по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.
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