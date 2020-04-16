Происшествия

Как в 90-х: в Закарпатье рэкетиры обстреляли пассажирский автобус (фото)

В Ужгороде оперативники задержали местного жителя, который вымогал деньги у перевозчика из Черновицкой области, угрожая ему оружием.

— В среду, 15 апреля, в полицию поступила информация о том, в селе Розовка Ужгородского района неизвестный мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, сделал несколько выстрелов в микроавтобус, в котором находились пассажиры, — сообщает ГУ Национальной полиции Закарпатской области.

Прибывшим на место происшествия полицейским водитель микроавтобуса рассказал, что занимается пассажирскими перевозками. В селе Соломоново к нему подошел неизвестный мужчина и, угрожая оружием, стал требовать деньги за каждого пассажира в автобусе.

Услышав отказ, мужчина сел в свой автомобиль и уехал. Однако позднее вымогатель и его сообщник догнали на дороге микроавтобус и обстреляли его, после чего скрылись. Лишь случайно никто из пассажиров не пострадал.

Стрелок помещен в СИЗО.

Открыто уголовное производство по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре задержали банду киллеров. Четверых мужчин подозревают в причастности к покушению на убийство — в январе 2019 года автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находились водитель и пассажир, обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Читайте также: Расстрел авто из гранатомета в Днепре может быть связан с громким убийством ветеранов АТО (фото)



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter