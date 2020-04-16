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Сравнялся с Месси: лучший бомбардир в истории «Шахтера» вспомнил, как забил 5 мячей в матче ЛЧ (фото, видео)
Лучший голеадор в истории донецкого «Шахтера» (128 мячей в 266 поединках) 33-летний Луис Адриано во время карантина вспомнил, как в 2014 году повторил достижение легендарного Лионеля Месси, забив пять мячей в матче Лиги чемпионов на поле белорусского БАТЭ (7:0).
«Для меня было очень важно это сделать. Я сумел установить рекорд в очень серьезном турнире. Для меня это была особенная ночь. Мне помогло то, что все игроки того «Шахтера» долгое время играли вместе и действовали синхронно. Мы хорошо знали друг друга и свои движения, поэтому это очень помогало.
Конечно, большую роль в этом рекорде сыграли мои партнеры. Это не только моя заслуга. Быть лучшим бомбардиром «Шахтера» — это то, что останется со мной на всю жизнь. Это клуб, который отлично принял меня, там у меня до сих пор есть друзья. Я болельщик «Шахтера», поэтому рад, что стал частью его истории", — рассказал Луис Адриано.
href="https://twitter.com/LuizAdriano9?ref_src=twsrc%5Etfw">@LuizAdriano9 @ChampionsLeague pic.twitter.com/USLguL8JFf— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 12, 2020
Напомним, что в том розыгрыше Лиги чемпионов подопечные Мирчи Луческу вышли из группы, но уже на первой же стадии плей-офф были растерзаны «Баварией» (0:0 и 0:7).
Кстати, 33-летний Луис Адриано, также поигравший в Европе за «Милан» и московский «Спартак», сейчас выступает за бразильский «Палмейрас». Совсем недавно бывший нападающий «Шахтера», женатый, к слову, на россиянке, забил три мяча в матче Кубка Либертадорес против «Гуарани» (3:1) и стал третьим в истории футболистом, которому удалось оформить хет-трик и в Лиге чемпионов (три гола — «Нордшелланду и 5 — БАТЭ), и Кубке Либертадорес. В прежние годы это удавалось только нынешней звезде «ПСЖ» Неймару и экс-игроку «Шахтера» Жадсону.
Луис Адриано с женой-россиянкой
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что поступок Луиса Адриано попал в топ-10 неспортивных моментов в истории футбола.
Фото ФК «Шахтер», Instagram
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