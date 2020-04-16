Медики бьют тревогу: из-за карантина в Украине возникли серьезные проблемы с донорской кровью

Украина

Из-за введенного в Украине карантина возникла неожиданная проблема: больницам, медицинским центрам не хватает донорской крови. Потенциальные доноры соблюдают домашний режим, и им сложно приехать в центры сдачи крови. Есть и другая сторона проблемы: большое число людей, одновременно сдающих кровь, могут заразиться сами и инфицировать персонал донорских центров.

«Нужно решать проблему со сдачей крови в донорских центрах. Я уже обратился к главам областных государственных администраций. Нужна, с одной стороны, разъяснительная работа. С другой стороны, нужно обеспечить соблюдение карантина, ограничить контакты доноров друг с другом», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По итогам брифинга было объявлено, что в Украине планируется провести информационную кампанию, чтобы разъяснить гражданам, можно ли сдавать и как правильно сдавать кровь в условиях карантина.

Напомним, инфекционисты рассказали «ФАКТАМ», сколько людей в Украине могут заразиться новым коронавирусом и как врачи планируют справляться с потоком пациентов.

Фото КМДА/Facebook

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