Американский студенческий билет: в чем отличие?

Общество и люди

Вам интересно, какой аналог отечественных студенческих билетов используют в Северной Америке? Вы будете удивлены, узнав, что в основном там получают аж два разных студенческих!

Почти каждый университет и колледж в Канаде и Соединенных Штатах имеют некоторую форму студенческого билета. Такие внутриуниверситетские ID-карты дают лишь право пропуска в разные здания университета.

Однако это не единственные студенческие, которые можно получить в Северной Америке. Международный студенческий билет (или ISIC) является единственным не только всеамериканским, но и международно признанным студенческим билетом. Помимо подтверждения статуса студента на очном отделении, карта ISIC дает доступ к более чем 150 000 скидок внутри страны и за рубежом.

Что такое карта ISIC и для чего она нужна?

ISIC Association, некоммерческая организация, официально зарегистрированная в Дании, выпускает эти карты. Ассоциация ISIC создала карту в 1953 году в надежде улучшить межкультурное взаимопонимание и расширить возможности получения образования. Сегодня карта ISIC признана академическими учреждениями, студенческими организациями и правительствами в 133 странах. Студенты покупают более 5 миллионов карт каждый год.

Кто может получить карту ISIC?

Для получения квалификации вам необходимо быть студентом дневного отделения. Если у вас перерыв в учебе, вам нужно будет проконсультироваться с местным эмитентом ISIC, чтобы убедиться, что вы полностью подходите.

Какие скидки я могу получить?

Международная студенческая идентификационная карта разработана в соответствии с образом жизни студента. Студенты могут использовать его, чтобы сэкономить на повседневных тратах, а также на различных развлечениях, еде и путешествиях. Владельцы карт ISIC имеют доступ к следующим глобальным скидкам и преимуществам:

• >2800 музеев и культурных объектов;

• >2400 хостелов и бюджетных отелей;

• >1200 авиакомпаний, автобусов, автобусов, поездов и паромов;

• >2700 достопримечательностей;

• >21 000 ресторанов, баров и развлечений.

Вы можете найти полный список скидок на официальном сайте ISIC.

Как мне подать заявку?

Самый простой способ подать заявку на карту — онлайн. Просто зайдите на сайт ISIC, выберите свою страну, заполните форму и подгрузите все необходимые документы.

Вы также можете приобрести карточку в офисе ISIC. Они расположены по всему миру, но вероятна такая возможность, что его не будет рядом с тем местом, где вы живете. Вы должны предоставить все те же документы, что перечислены выше. Однозначный плюс этого метода состоит в том, что работники смогут помочь вам подать документы вживую, и проблем, скорее всего, не возникнет.

В Канаде вас будут ожидать следующие цены:

• Виртуальная ISIC карта — $ 20;

• Дополнительная пластиковая карта (требуется виртуальный ISIC) — $ 5.

В США у вас будет больше опций:

• ISIC без страховки — $ 20;

• ISIC с базовой страховкой для путешествий — $ 25;

• С премиум туристической страховкой — $ 199;

• С туристической страховкой Explorer — $ 199.

ISIC карты действительны ровно один календарный год с даты выпуска. Так что, если вы захотите пользоваться всеми преимуществами карты из года в год, то вам придется перезаказывать карту каждый год обучения.

Есть что-нибудь еще, что я должен знать?

Если вы скоро отправляетесь в путешествие или учитесь за границей, важно, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы получить свою карточку до отъезда. Онлайн-заказы могут занять 3−4 недели в зависимости от эффективности почтовой службы вашей страны. Если на оформление карточки и учебу одновременно совсем не хватает времени, royalessays.co.uk всегда, в любое время, предоставит вам свои услуги в качестве написания качественных работ любой сложности, что сэкономит ваше время.

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