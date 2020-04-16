Пандемия COVID-19 научит больше ценить живое общение: озвучен прогноз

Украина

Пандемия коронавируса может ускорить крах социальных сетей, поскольку после вынужденной изоляции людям захочется личного общения.

Такую точку зрения высказал журналист, радио- и телеведущий Андрей Куликов в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» в рамках проекта «Мир после пандемии».

«Живое общение будем ценить больше. Имею в виду настоящее человеческое общение, когда можно взяться за руки, кому-то пожать руку, а кому-то нет — и не потому, что это запрещают санитарные правила, а потому, что ты не хочешь этого, так как человек повел себя неправильно», — сказал он.

В то же время Андрей Куликов не считает, что гипертрофированное потребление в обществе, когда люди, к примеру, купившие новый телефон, сразу же начинают мечтать о другом гаджете, прекратиться.

«Определенное гипертрофированное потребление есть и во время карантина. Я и сам, когда прочитал разъяснения об ограничениях выхода на улицу в этот период для людей старше 60 лет, сразу же пошел в магазин и кое-что прикупил с запасом», — откровенничает журналист.

Полный текст интервью с Андреем Куликовым о том, как может измениться жизнь людей после пандемии коронавируса, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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