Думаю, пандемия ускорит крах социальных сетей, – Андрей Куликов

Интервью со звездой

«Многие решатся сойтись, жениться, завести детей»

— Андрей, многие считают, что ситуация с коронавирусом — это шанс для человечества наконец переустроить жизнь по-человечески, имея в виду экологию, отношения людей и стран. А что вы думаете по этому поводу?

— В некоторой степени они правы, что это шанс переустройства. Как мы им воспользуемся, правда, никто не знает. На самом деле схожие ситуации уже были неоднократно описаны в научно-фантастических романах. Например, в произведении Джона Уиндема «День триффидов», где человечество вдруг почти поголовно ослепло. И что в результате? Были как примеры самопожертвования и бескорыстной помощи, так и попытки захватить власть в отдельных селениях, государствах и в целом в мире. Так что не все так однозначно. Тем не менее у нас в Украине много людей, которые имеют достаточно здравого смысла, чтобы выйти из положения с достоинством, более научившись, чем потеряв.

— Как, с вашей точки зрения, изменится жизнь, к которой все мы привыкли?

— Дело в том, что разные люди к разному привыкают. Я думаю, пандемия ускорит крах социальных сетей, потому что после вынужденного карантина у большинства возникнет необходимость в живом, очном общения. Его будем ценить больше. Имею в виду настоящее человеческое общение, когда можно взяться за руки, кому-то пожать руку, а кому-то нет — и не потому, что это запрещают санитарные правила, а потому, что ты не хочешь этого, так как человек повел себя неправильно.

— Прочла, что в Китае после всего пережитого начался бум разводов. В одном из городов якобы даже установили лимит на количество расторжений браков в день. Кажется, испытания должны сплачивать людей. Парадокс?

— Думаю, парадокса здесь нет. Испытания объединяют, но в то же время склоняют людей к принятию тех решений, на которые раньше они по каким-то причинам не отваживались. Например, на разрыв отношений. А с другой стороны, я совершенно уверен, что многие после пандемии решатся сойтись, жениться, завести детей. В деловой же сфере — заключить партнерство, пойти в новый для себя бизнес. В период карантина многие поймут, что можно прийти к лучшему образу жизни, нежели был до пандемии. Но, конечно, для этого понадобится время.

— Прекратится ли, по вашему мнению, гипертрофированное потребление в обществе? Ведь до пандемии немало людей, купив новый гаджет, тут же начинали мечтать уже о другом, который еще круче. Это же касалось и одежды, и многого другого.

— Нет, думаю, такое потребление не прекратится. Определенное гипертрофированное потребление есть и во время карантина. Я и сам, когда прочитал разъяснения об ограничениях выхода на улицу в этот период для людей старше 60 лет, сразу же пошел в магазин и кое-что прикупил с запасом.

«Любые катаклизмы и испытания, эпидемии и войны, по сути, не меняли привычки людей»

— До пандемии для многих жизненный успех отождествлялся с толщиной кошелька. Как считаете, изменится ли у людей отношение к деньгам?

— Думаю, что нет. На самом деле, давайте проанализируем историю человечества. Любые катаклизмы и испытания, эпидемии и войны, по сути, не меняли привычки людей. Спустя время все возвращалось на круги своя.

— Сегодня, вынужденно сидя дома, немало людей проходят различные курсы и мастер-классы, приобретают новые знания и навыки. Знать бы только, как изменится рынок труда.

— Я согласен с теми, кто осваивает новое, повышает квалификацию, чтобы оказаться успешным в мире, который… на самом деле не изменится. Точнее, он поменяется внешне, но суть останется той же, потому что в основе развития общества, на мой взгляд, лежит не научно-технический прогресс, который имеет очень большое значение, а отношения между людьми.

Андрей Куликов: «После вынужденного карантина у многих возникнет необходимость в настоящем, живом, очном общения»

— Существует мнение, что самой важной профессией в новом мире будет профессия учителя.

— Врач, педагог, журналист — все эти профессии необходимы во все времена. И, конечно, будут востребованы умения что-то мастерить своими руками.

— А что ждет СМИ?

— Средства массовой информации просто необходимы, чтобы рассказывать людям о безопасном поведении, о том, где они получат выгоду, а где могут потерять здоровье и прочее. Это функция оповещения, которую мы, журналисты, исполняем с давних пор — и обязательно станем ее исполнять и дальше. Количество рабочих мест в нашей отрасли, правда, будет уменьшаться, как и во многих других.

— Изменится ли экологическая ситуация? Воздух и вода уже во многих местах планеты немного очистились в период карантина.

— Это обнадеживающе, если мы вовремя осознаем, что нужно восстанавливать производство с оглядкой на окружающую среду. И здесь важна роль журналистов. Если мы сумеем донести читателям, слушателям, зрителям, что нам всем от этого будет выгода, люди начнут беречь окружающую среду.

«Я вот сейчас уже думаю, куда бы мне поехать после того, как все это закончится»

— Многие обеспокоены, не станет ли мир миром закрытых границ.

— Я думаю, этого не произойдет. В свое время европейские страны убедились в том, что открытые границы — это выгодно. Страх пройдет. Не думаю, что сразу, но значительная часть мира вернется к политике открытых границ.

— Будут ли люди путешествовать, как прежде?

— Конечно! Я вот сейчас уже думаю, куда бы мне поехать после того, как все это закончится. У меня есть друзья, которые куда мобильнее меня. И вот один из них давно мечтал побывать в Японии, у него уже и билет был, и гостиница заказана. И я абсолютно уверен, что этот человек, как только появится возможность, извините за выражение, рванет туда. Точно так же и многие из нас, кто до пандемии распробовал прелесть того, что можно буквально за день-два решиться, собраться и поехать в путешествие. Только для этого нужно будет немножко привести в порядок собственные дела, оклематься после случившегося.

— Хотелось бы, чтобы в будущем и многие зарубежные туристы открыли для себя красоту Украины.

— Да, и поэтому одна из задач сейчас — рассказывать миру о туристической привлекательности нашей страны, чтобы люди из разных уголков планеты хотели к нам приехать.

— Какой главный урок должно вынести человечество и каждый из нас из пандемии?

— Спохватываться надо немножко раньше, чем спохватились. И не с криками «ох» да «ах», а с осознанием того, что каждый из нас может сделать. Главный урок — острота восприятия ситуации. Очень важно ощущать, что ты не сам противостоишь трудностям. Чтобы быть успешным в решении проблем, надо другим помогать и не стесняться принять помощь, когда в ней нуждаешься.

— Чем вы занимаетесь на картине?

— Записываю интервью для радио, не прекращаю делать свою музыкальную радиопрограмму — сам от этого удовольствие получаю и, надеюсь, аудитория тоже. Музыка, книга, а иногда и просто телефонный разговор — это те формы общения, которые нам нужны. Вот книгу читаешь — вроде ни с кем больше не общаешься, но в ней опыт очень большого числа людей. Музыку слушаешь — то же самое. А если потом все это еще с кем-то обсудишь, очень помогает. Что еще? Жду грибного сезона. Надеюсь, что до осени карантина уже не будет. На самом деле грибы появляются гораздо раньше. И пойти в лес, чтобы собрать грибов и таким образом разнообразить меню и получить удовольствие — очень хочется!

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Будьте здоровы! Ищите факты в газете «ФАКТЫ». И не забывайте, что мы, журналисты, работаем для вас. И поэтому слова вашей поддержки и оценки нашего труда для нас очень важны.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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