СМИ написали о следе группы Богдана-Ваврыша в скандале вокруг Поворозника

Политика

Сайт «Буквы» написал о деле первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, где нашел ряд нестыковок и политический след группы Богдана-Ваврыша. Об этом говорится в материале главного редактора Татьяны Николаенко.

По версии издания, следствие может использовать Поворозника, чтобы создать скандал вокруг мэра Киева Виталия Кличко, рейтинги которого в последнее время растут. «Со следственными действиями в КГГА пришло киевское управление СБУ, которое возглавляет Александр Белоус. Последнего считают ставленником группы Богдана-Вавриша. А о „теплом“ отношении этой группы к Кличко уже давно известно», — пишет главред bykvu.com.

Николаенко обращает внимание на то, что следствие «слило» журналистам недостоверную информацию о задержании Поворозника, однако сами силовики официально ситуацию не комментируют. В интервью «Буквам» Николай Поворозник рассказал, что представители СБУ и Нацполиции пришли в его кабинет около 17:00, провели опрос, попросили документы, забрали его на допрос, но так и не провели его. Никакого решения суда при этом они не предоставили.

Поворозник также сообщил, что задержанный мужчина, которого СМИ назвали посредником при передаче взятки, до того действительно был в его кабинете, однако никакой передачи денег не было.

«Они вроде поймали его на взяточничестве или шулерстве, точно не скажу. При чем здесь я? Так сложилось, что до этого он был в моем кабинете… Мы знакомы еще со службы в армии, мы видимся с ним где-то раз в году. Я его последний раз видел год-полтора назад. И когда он в начале апреля несколько раз попросился на встречу, я нашел минуту, чтобы с ним поговорить. Мы с ним общались от силы 5 минут», — рассказал Поворозник.

По версии «Букв», визит задержанного в КГГА мог быть частью операции СБУ.

«Можно предполагать, что задержанный должен был принести заместителю мэра или „торпеду“ (взятку, на которой Поворозника бы взяли), или предпринял неудачную попытку поставить прослушивающее устройство. И из-за эксцесса исполнителя все пошло коту под хвост. И брать с деньгами пришлось его, а не того, кому адресовалась „торпеда“. Теперь силовики день молчат и думают, как бы все перебросить на НАБУ», — говорится в материале.

Согласно данным последнего опроса социологической группы «Рейтинг», за Виталия Кличко готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Его ближайшие конкуренты Сергей Притула («Голос») и Александр Ткаченко («Слуга народа») набирают 9,1% и 8,8% соответственно.

«Группа Ткаченко в СН периодически поднимает вопросы, что партии надо выдвинуть сильного кандидата, а не сливать выборы через выдвижение Николая Тищенко. Но даже если партия поддержит Ткаченко, то сегодня он проигрывает Кличко 47% - 18%. Поэтому, конечно, желательно сбить рейтинг конкурента», — пишут «Буквы».

Напомним, в августе 2019 года журналист-расследователь Владимир Бойко на своей странице в Facebook рассказал, как Офису президента предложили назначить начальником киевского главка СБУ Белоуса, который якобы готов был работать против Виталия Кличко. По мнению журналиста, кандидатуру Белоуса мог лоббировать нардеп Александр Ткаченко. Назначение состоялось, несмотря на скандальную репутацию кандидата. «В прошлом Белоус засветился в работе на олигарха Сергея Курченко, у которого он крышевал сеть конвертационных центров», — написал Владимир Бойко.

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