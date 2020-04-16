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Под Херсоном взорвался военный грузовик с боеприпасами: первые подробности и фото с места ЧП
В Херсонской области на ходу загорелся военный автомобиль «КрАЗ», которым управлял военнослужащий. Как сообщили в Государственном бюро расследований, в кузове грузовика находились боеприпасы, которые сдетонировали и спровоцировали взрыв.
Тем не менее никто из личного состава военнослужащих и гражданского населения в результате ЧП не пострадал.
Причина взрыва выясняется.
Напомним, 20 марта в Харьковской области столкнулись грузовые автомобили, один из которых принадлежал военным, а в начале апреля в ДТП на Луганщине попал инспектор пограничной службы.
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