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Происшествия

Военные попали в автокатастрофу на Луганщине, есть жертвы (фото)

14:26 5 апреля 2020 142
ДТП
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Луганской области около 1:00 ночи 5 апреля на одной из улиц пгт. Марковка автомобиль марки Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

«В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами», — сообщили в ведомстве.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске Донецкой области, начали расследование обстоятельства ДТП по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона.

Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как писали «ФАКТЫ», в Харьковской области 20 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники. Тогда столкнулись грузовые автомобили, один из которых принадлежал военным. Авто получили механические повреждения.

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