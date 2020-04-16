Происшествия

Следователи полицейского отделения № 1 в Полтаве под процессуальным руководством местной прокуратуры расследуют инцидент, случившийся в Центре социально-психологической реабилитации Полтавского областного совета, в результате которого 7-летний мальчик попал в реанимацию.

О том, что малолетнего Богдана среди ночи жестоко избил и едва не задушил 17-летний воспитанник учреждения, в полицию сообщили сотрудники Центра. Ребенок был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии Полтавской детской городской клинической больницы, где провел трое суток. Врачи диагностировали у него множественные гематомы на теле, состояние после механической асфиксии и тяжелую черепно-мозговую травму. Как обычно, медики осторожны в своих прогнозах.

Степень повреждений должна установить судебно-медицинская экспертиза. По словам заместителя руководителя Полтавской местной прокуратуры Александра Рябовола, подозреваемому в покушении на преступление насильственного характера, а именно, посягательство на убийство, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

У следствия, естественно, есть вопросы и к руководству Центра реабилитации. В частности, почему чрезмерно агрессивный подросток оказался ночью в одной комнате с малолетним? Почему его (с серьезными проблемами с психикой) всякий раз после специализированного лечения на протяжении полугода возвращали в детский приют? Ведомости о ненадлежащем исполнении обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В селе Лука Лохвицкого района, откуда родом потерпевший, очень беспокоятся о здоровье Богданчика, собрали ему деньги на лечение.

— Мальчика вместе с двумя старшими сестричками социальные службы отправили в приют после скоропостижной смерти их мамы, — рассказывает учительница второклассника Наталья Гезун. — С отцом детей покойная Светлана жила гражданским браком, поэтому он не имеет на них никаких юридических прав. Чтобы доказать свое отцовство, мужчине нужны немалые деньги, которых у него нет. Семья жила бедно, однако дети всегда были чисто одеты, накормлены, с выученными домашними заданиями, всегда в хорошем настроении. Посещали музыкальную школу.

После смерти мамы Наталья Гезун была для Богданчика самым близким человеком — увы, его отец злоупотребляет спиртным и не всегда беспокоился о детях. Именно своей первой учительнице позвонил мальчик из больницы и рассказал о том, что с ним случилось. Жаловался на головные боли и боли в животе. После пережитого (у Богдана была еще зафиксирована и остановка сердца) у него не действуют левая нога и левая рука.

А ведь в реабилитационный центр, где он должен был провести несколько месяцев в ожидании своей судьбы, после чего отправиться то ли в интернат, то ли в приемную семью, его забирали здоровым.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о случаях издевательства над воспитанниками Центра социально-психологической реабилитации в Одессе. А в городе Рожище Волынской области в приюте детей закрывали в карцере и скрывали побои.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter