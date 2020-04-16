Происшествия

"Завтра будет лучше": директор Укргидрометцентра рассказал подробности о пылевой буре в Киеве

В Украинском гидрометцентре отреагировали на обеспокоенность киевлян в связи с мощной пылевой бурей. Как заявил директор Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида, причиной пылевого загрязнения атмосферного воздуха стало усиление ветра до 15−20 метров в секунду.

Он и поднял в воздух не защищенный растительностью верхний шар ґрунта, рассказал метеоролог в комментарии Радио Свобода.

Впрочем, серьезной опасности для здоровья синоптики не видят, уповая в основном на медицинские маски, ношение которых в Украине стало обязательным.

Тем не менее в Киевской аварийно-спасательной службе проинформировали о госпитализации пяти человек, которые травмировались из-за падения деревьев и телеантенн.

«Людям на голову падали и деревья, и куски железа, и телевизионная антенна. Госпитализировали всех. Это было примерно с 14:00 до 16:00», — сообщили городские спасатели.

Кроме того, стало известно о падении двух столбов электросетей.

По прогнозу Укргидрометцентра, ветер утихнет уже вечером около 22:00 16 апреля, а в пятницу, 17 апреля, все может вернуться в норму.

Отметим, что мощный ветер спровоцировал даже появление новых очагов возгорания на территории Зоны отчуждения ЧАЭС.



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