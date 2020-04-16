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Киев и пригороды накрыла пылевая буря (фото, видео)
После того, как Киев накрывало смогом из-за пожаров, в том числе и в зоне отчуждения ЧАЭС, в столице новая напасть — пылевая буря.
Фото пылевой бури публикует «Главком», уточняя, что аналогичная ситуация сложилась и в пригородах столицы — Броварах и Борисполе.
А по информации «dtp.kiev.ua», пылевая буря стала причиной остановки движения транспорта в районе Житомира.
«Из-за пыли, которая поднялась сильным ветром, недостаточная видимость на автодорогах. Из-за непогоды на автодороге М-07 „Киев-Ковель-Ягодин“ (55-й километр подъезда к Киеву) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях», — предупреждают в Патрульной полиции и просят участников дорожного движения быть острожными.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 апреля этого года Киев возглавил список городов с самым высоким уровнем загрязнения — 159 единиц — согласно рейтингу компании IQ Air.
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