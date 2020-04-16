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Происшествия

Киев и пригороды накрыла пылевая буря (фото, видео)

15:30 16 апреля 2020 394
Пылевая буря
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После того, как Киев накрывало смогом из-за пожаров, в том числе и в зоне отчуждения ЧАЭС, в столице новая напасть — пылевая буря.

Фото пылевой бури публикует «Главком», уточняя, что аналогичная ситуация сложилась и в пригородах столицы — Броварах и Борисполе.

А по информации «dtp.kiev.ua», пылевая буря стала причиной остановки движения транспорта в районе Житомира.

«Из-за пыли, которая поднялась сильным ветром, недостаточная видимость на автодорогах. Из-за непогоды на автодороге М-07 „Киев-Ковель-Ягодин“ (55-й километр подъезда к Киеву) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях», — предупреждают в Патрульной полиции и просят участников дорожного движения быть острожными.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 апреля этого года Киев возглавил список городов с самым высоким уровнем загрязнения — 159 единиц — согласно рейтингу компании IQ Air.

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