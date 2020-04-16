Умер знаменитый актер, сыгравший шерифа в "Рэмбо: Первая кровь" (фото)

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В среду, 15 апреля, в американском штате Коннектикут умер известный американский актер Брайан Деннехи. Ему был 81 год. Сообщается, что смерть наступила в результате сепсиса, вызвавшего остановку сердца. Вскрытие проводиться не будет. Деннехи является лауреатом премии «Золотой глобус», шести премий «Эмми» и двух театральных премий «Тони». Мировую популярность ему принесла роль шерифа в боевике «Первая кровь», который стал началом киноэпопеи о Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне.

Брайан Деннехи родился 9 июля 1938 года в городе Бриджпорт, Коннектикут, в семье выходцев из Ирландии. Был воспитан в католических традициях. Семья переехала на Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Там Брайан получил образование. Он окончил Колумбийский университет в Нью-Йорке, играл в футбол и регби за университетскую команду. Затем поступил в Йельский университет на факультет драматических искусств.

Брайан Деннехи и Сильвестр Сталлоне в боевике "Первая кровь"

После успеха «Первой крови» Деннехи стал много сниматься. Ему предлагали роли в основном в боевиках, триллерах, иногда — в комедиях. Наибольшей популярностью пользовались следующие фильмы с его участием — вестерн «Сильверадо», криминальная комедия «Орлы юриспруденции», триллеры «Парк Горького», «Бестселлер», «Презумпция невиновности».

Брайан Деннехи и Джеймс Вудс в триллере "Бестселлер"

В 1987 году Деннехи снялся в драме «Живот архитектора» культового режиссера Питера Гринуэя. Он доказал, что обладает недюжинным драматическим талантом.

Кадр из фильма "Живот архитектора"

Актер был дважды женат, у него осталось пятеро детей.

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