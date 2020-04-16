Мир

Застрявшие в Ираке украинцы просят президента Украины Владимира Зеленского помочь им вернуться домой. Украинцы записали видеообращение, в котором рассказали, что 17 апреля Ирак отправляет в Киев самолет, чтобы забрать из Украины своих граждан. В Киев самолет прилетит пустым. Украинцы просят разрешить им прилететь этим рейсом. Подчеркивают, что готовы заплатить за билеты столько, сколько потребуется — лишь бы попасть домой. «ФАКТЫ» связались с одной из застрявших в Ираке украинок Кристиной Билык. Кристина — член сборной Украины по гребле на лодках «Дракон». В Ираке вместе с мужем была на заработках. Кристина сообщила «ФАКТАМ», что, когда Украина объявила о прекращении авиасообщения и всех украинцев призвали в течение нескольких дней вернуться домой, из Ирака самолеты уже не летали.

- Здесь карантин ввели раньше, чем в Украине, — рассказала «ФАКТАМ» Кристина Билык. — И когда украинцев призвали как можно скорее вернуться домой, из Багдада уже ничего не летало. Мы сразу же обратились в посольство. Там нам сказали, что украинских граждан, которые остались в Ираке, довольно много, и для нас постараются организовать спецрейс. Но предупредили, что на это может уйти несколько недель или даже месяцев. С тех пор мы все время на связи с посольством, ждем. Насколько я знаю, украинцев, которые хотят улететь домой, в Ираке сейчас 41 человек. И тут мы узнали, что 17 апреля иракская авиакомпания отправляет в Киев пустой самолет, который должен будет забрать из Украины граждан Ирака. В Киев он летит пустым. Мы хотели купить билеты, но они не продаются. А для нас это реальный шанс попасть домой. Вот мы и просим украинские власти помочь нам решить этот вопрос. Предварительно самолет должен вылетать 17 апреля в 15.30.

- В конце марта произошел скандал с эвакуированными из Вьетнама и Индонезии украинцами, которые отказывались идти на обсервацию. Вы готовы к обсервации в случае возвращения?

- Конечно. Мы с мужем это обсуждали, и, если нужно будет, заплатим за отель, в который нас отправят. Я прекрасно понимаю, что даже во время перелета могу заразиться и не хочу, чтобы кто-то из-за меня пострадал. Мы читали о ситуации с эвакуированными из Вьетнама — и считаем, что поведение тех людей было ужасно некрасивым и неправильным. Обсервация — это не проблема, самоизоляция тем более. К самоизоляции мы уже и здесь успели привыкнуть. Я больше месяца не выхожу из дома. И у меня нет желания этого делать в разгар эпидемии. Так, кстати, рассуждает большинство жителей Ирака. Когда в соседнем Иране начало быстро увеличиваться число заболевших, люди здесь испугались, и с тех пор сами стараются не выходить. Здесь давно все закрыто, кроме аптек и продуктовых магазинов. Запрещено даже передвижение по городу на автомобиле. Ты можешь проехать по улице, но должен быть готов к тому, что за углом будут полицейские, которые дальше могут не пустить. Одним словом, к карантинным мерам мы привыкли, и осознаем их необходимость.

Сейчас мы очень надеемся, что нам дадут возможность вернуться домой. Когда следующий раз выпадает такой шанс, не известно. Мы обращались в разные инстанции: в Офис президента, в МИД, в посольство. Но пока, к сожалению, не получили никакого ответа.



Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о трудностях с эвакуацией украинцев, застрявших в Египте из-за ситуации с коронавирусом. Похожая история произошла и с украинцами, застрявшими на Шри-Ланке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter