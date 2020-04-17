Социолог оценил угрозу масштабных протестов в Украине

Политика

Как ни удивительно, большинство населения Украины все еще одобряет действия власти, и это нетипичная ситуация как для нашей страны. Так, действия президента Зеленского по его реагированию на угрозы, связанные с коронавирусом, одобряют 55% опрошенных, и только 31% придерживается противоположного мнения.

Заместитель директора института социологии Национальной академии наук доктор философских наук Евгений Головаха в интервью «ФАКТАМ» также признался, что не понимает, в чем проявляются успехи Министерства здравоохранения, хотя его действия в борьбе с пандемией оцениваются в равной степени как в позитивном, так и в негативном ключе (41 — за, 44 — против).

«Ведь оказалось, что невозможно реализовать даже протокол лечения, который с таким торжеством был преподнесен обществу, в силу того, что в Украине вообще нет таких лекарств, а если и есть, то они стоят таких денег, что во много раз превосходит возможность наших клиник по их закупке», — пояснил социолог.

Он допускает, что исходя из украинских реалий медикам все же стоит составлять протокол, не ориентируясь на то, как лечат в тех странах, где иные требования к медицине, а исходя из наших возможностей.

Хорошим показателем собеседник «ФАКТОВ» называет оценку действий Министерства внутренних дел — 39% опрошенных считают их эффективными, и только 35% — неэффективными.

Такая оценка может говорить об отсутствии предпосылок для каких-то серьезных протестных выступлений.

Впрочем, отмечает ученый, это не значит, что они не возникнут, если нынешняя ситуация будет продолжаться бесконечно долго.

«Собственно, когда люди почувствуют, что уже полный тупик, ничего не останется кроме протестов. Сегодня такой угрозы, судя по данным опросов общественного мнения, не вижу», — констатировал Головаха.

Полный текст интервью с ученым читайте в статье «Зеленскому крупно повезло с коронавирусом, — Евгений Головаха»

Напомним, ранее руководитель стратегической группы SOFIA, известный политолог и философ Андрей Ермолаев в интервью «ФАКТАМ», наоборот, констатировал небывалый рост протестных настроений среди украинцев.

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