Киевляне разделились, оценивая работу Зеленского по противодействию коронавирусу — соцопрос

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Жители Киева оценили реакцию руководства страны на пандемию коронавируса, который в нашей стране на 13 апреля подтвердили уже у более трех тысяч человек.
Так, согласно данным социологической группы «Рейтинг», которая провела мониторинг общественно-политических настроений киевлян, 47 процентов респондентов посчитали, что реакция президента Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса была эффективной, а 35 процентов участников опроса придерживаются кардинально противоположной точки зрения.
Что же касается деятельности премьер-министра Дениса Шмыгаля, 40 процентов респондентов затруднились с ответом, 28 процентов оценили его действия как эффективные, а 32 процента — как неэффективные.
Действия Министерства здравоохранения положительно оценили 38 процентов жителей столицы, 42 процента считают их не эффективными, а Министерства внутренних дел — 38 и 35 процентов соответственно.
Опрос проводился 4−7 апреля 2020 года. Аудитория — две тысячи жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2 процентов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в видеообращении Зеленский призвал украинцев на Пасху воздержаться от посещения богослужений, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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