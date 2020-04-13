27.01 / 27.38 29.20 / 29.85
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Киевляне разделились, оценивая работу Зеленского по противодействию коронавирусу — соцопрос

11:58 13 апреля 2020 301
Зеленский в маске
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Жители Киева оценили реакцию руководства страны на пандемию коронавируса, который в нашей стране на 13 апреля подтвердили уже у более трех тысяч человек.

Так, согласно данным социологической группы «Рейтинг», которая провела мониторинг общественно-политических настроений киевлян, 47 процентов респондентов посчитали, что реакция президента Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса была эффективной, а 35 процентов участников опроса придерживаются кардинально противоположной точки зрения.

Что же касается деятельности премьер-министра Дениса Шмыгаля, 40 процентов респондентов затруднились с ответом, 28 процентов оценили его действия как эффективные, а 32 процента — как неэффективные.

Действия Министерства здравоохранения положительно оценили 38 процентов жителей столицы, 42 процента считают их не эффективными, а Министерства внутренних дел — 38 и 35 процентов соответственно.

Опрос проводился 4−7 апреля 2020 года. Аудитория — две тысячи жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2 процентов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в видеообращении Зеленский призвал украинцев на Пасху воздержаться от посещения богослужений, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

маска

"Всадник без головы": Ермолаев резко высказался о власти и рассказал, кто на самом деле управляет Украиной

Полицейские в медицинских масках

Потребовал надеть маски: под Одессой жестоко избили подполковника полиции

Яворовский полигон

Военный-контрактник насмерть забил своего сослуживца на Львовщине: первые детали ЧП

Киево-Печерская Лавра

Лавру закрыли на карантин: коронавирусом там заразились еще 63 человека

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер