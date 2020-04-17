Хроники коронавируса: главные события в мире 17 апреля (обновляется)

Мир

Правительства нескольких стран Европы, включая Испанию, Италию и Германию, где число инфицированных давно перевалило за 100 тысяч, постепенно смягчают ограничительные меры. Их лидеры полагают, что пик пандемии преодолен. В других странах, включая Великобританию, считают, что говорить о смягчении карантина преждевременно и даже опасно.

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 17 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 09:27 во всем мире выявлено 2 миллиона 183 тысячи 064 случая заражения коронавирусом. Скончались 146 тысяч 873 инфицированных. Выздоровели 552 тысячи 823 пациента. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 17 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 484 тысячи 268 активных случая. Причем в критическом состоянии находятся 56 тысяч 592 больных. Это 4% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 17 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлен 4 666 инфицированных COVID-19. За сутки — 501 новый случай. Скончались 125 больных. Выздоровели 246 пациентов. Среди бывших советских республик Украина занимает второе место по числу зараженных. Больше всего таковых в России — уже 24 тысячи 490 человек.

07:06

Власти Дании продолжают смягчать карантин. Напомним, с 15 апреля в королевстве возобновили работу ясли, детские сады и школы для учеников с первого по пятый классы включительно. С 20 апреля смогут начать работу целый ряд мелких предприятий, включая парикмахерские, салоны красоты и автошколы.

В Дании выявлено 6 879 инфицированных, скончался 321 пациент с коронавирусом.

06:03

Столица Болгарии София перед православной Пасхой была закрыта на неопределенный срок для въезда и выезда автомобилей. Ограничительные меры вступили в силу в Страстную пятницу по распоряжению министра здравоохранения Кирила Ананиева. Исключения сделаны для полиции и медицинского транспорта. Правительство предупреждает о возможном ужесточении других ограничений, связывая это с «плохой дисциплиной населения».

В Болгарии выявлено 825 инфицированных. Скончались 40 человек.

04:53

В Китае за последние сутки не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. Число новых случаев заражения резко снизилось до 26. Из них 15 человек прибыли из-за рубежа.

Пекин 17 апреля отчитался об экономических последствиях пандемии для страны. Они беспрецедентны. В годовом выражении падение составило 6,8%. Китай не знал подобного со времен разрухи, которую породила «культурная революция» Мао в 70-х годах прошлого века. Учитывая, что Китай сегодня — это 17% мировой экономики, ситуация в этой стране неизбежно негативно ударит по другим странам мира.

В Китае выявлено 82 тысячи 692 инфицированных. Скончались 4 632 человека. Причем этот показатель резко увеличился 17 апреля, после того как власти Уханя представили уточненную статистику, включив в нее старые случаи с летальным исходом, которые прежде не связывали с коронавирусом. Это 1 290 смертей!

04:02

Президент США Дональд Трамп, похоже, прислушался к мнению критиков и сменил в очередной раз риторику относительно отмены ограничительных мер. Он предоставил губернаторам штатов возможность вынести окончательное решение данного вопроса. При этом конституция США и без Трампа давала губернаторам такое право, что не раз уже подчеркивал Эндрю Куомо, губернатор Нью-Йорка.

И все же президент не сдержался. Он заявил о том, что, по его мнению, на 30% территории США уже завтра можно отменять ограничения и запускать все предприятия. Речь идет о штатах, где, как сказал Трамп, на протяжении последних семи дней не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

Президент анонсировал открытие «следующего фронта в войне с коронавирусом». Трамп пообещал «делать один осторожный шаг за другим» и заявил о «плане трех этапов» возвращения США к нормальной жизни. При этом он не сказал, в чем конкретно заключаются «три этапа».

Когда несколько журналистов напомнили Трампу об огромном числе инфицированных американцев, президент вспылил и заявил, что США, в отличие от других стран, дают честную статистику по коронавирусу. А многие страны скрывают реальную картину, например, Китай. «Вы им верите? Я нет!» — заявил Трамп.

В США выявлены 678 тысяч 210 зараженных COVID-19. Скончались 34 тысячи 642 пациента.

02:53

Президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает упорствовать в своем отношении к пандемии. Из-за разногласий по вопросу о мерах по борьбе с коронавирусом он оправил в отставку министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту. Болсонару ранее выступал против ограничительных мер, преуменьшая опасность COVID-19. Мандетта, напротив, — один из наиболее известных сторонников социального дистанцирования в Бразилии. Министр поддерживал губернаторов в их решении закрыть школы и предприятия. Теперь его место займет онколог Нельсон Тейх, который во всем слушается Болсонару.

В Бразилии между тем число инфицированных достигло уже 30 тысяч 890 человек. Скончались 1 952 пациента с COVID-19.

02:07

Институт имени Роберта Коха сообщил ободряющую новость для Германии. Коэффициент заражения коронавирусом в стране удалось снизить ниже единицы. 15 апреля он составлял 0,9, 16 апреля еще ниже — 0,7. Если этот коэффициент, который обозначается как R, ниже единицы, это означает, что один носитель вируса может заразить меньше одного человека. То есть число зараженных заметно уменьшается. Именно то и являлось главной целью введенных карантина в Германии.

В стране 137 тысяч 698 инфицированных, скончались 4 052 человека.

01:03

Через Италию на север 17 апреля проследует необычная колонна — 110 автодомов, в которых домой возвращаются 240 жителей Северной Европы, в том числе несколько десятков немцев, шведы, датчане, норвежцы. Они путешествовали по югу Европы, когда началась пандемия. Закрытие границ застало их в Греции. Люди отказались бросать свои трейлеры и возвращаться на родину самолетами. Более месяца они жили в своих автодомах. Теперь автотуристы получили специальное разрешение на пересечение множества границ. Ночью автодома с их хозяевами паромом перевезут из Греции в Италию, а дальше колонна отправится своим ходом.

В обзоре за 16 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что президент России Владимир Путин решил перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на неопределенный срок. Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Китай в сокрытии важной информации о коронавирусе на начальном этапе его распространения. Пекин отвергает эти обвинения. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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