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Дым и смог в Киеве: спасатели объяснили, что происходит
Перемена ветра в столице с западного на юго-западный, которая произошла вечером 16 апреля, спровоцировала беспрепятственное распространение в воздухе Киева продуктов горения травяного настила и лесной подстилки в Киевской области. Об этом говорится в утренней сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что новые случаи возгорания 16 апреля фиксировались в Вышгородском, Иванковском районах Киевской области, а также непосредственно в Киеве, где отмечено несколько случаев сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств.
При этом в ГСЧС отвергают химическую и радиологическую опасность дыма. Согласно данным на 9:00 радиационный фон по Киеву не превышал 0,012 мР/час, в Киевской области — 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/час.
В Чернобыльской зоне по состоянию на 17 апреля продолжалось тление травы и древесины, при этом спасатели создали защитные полосы.
Кроме того, авиатехника осуществила за день 114 сбросов воды (всего — 240 тонн).
В то же время в Житомирской области в результате загорания сухой травы огонь перекинулся на село Новоселка, где были уничтожены 8 строений,
По данным МВД, по состоянию на утро 17 апреля там наблюдалось тление отдельных участков травы и лесной подстилки. К тушению привлечены 28 человек и 7 единиц техники.
Напомним, ранее городская администрация Киева дала рекомендации жителям столицы в связи с задымленностью воздуха.
Фото ГСЧС
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