Стиль жизни

Когда печь пироги и заниматься йогой: лунный календарь на неделю

О том, что, согласно лунному календарю, можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 20 по 26 апреля 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом или сажать цветы, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она составила лунную диету на апрель 2020 года.

20 апреля

Символ дня: трезубец

Характеристика: день, когда могут неожиданно — и положительно — решиться давно беспокоящие проблемы.

Бизнес и финансы: благоприятное время для завершения уже начатых проектов, а вот к реализации новых приступать пока рано.

Личная жизнь: необходимо уделить внимание детям и пожилым родственникам.

Здоровье: лекарственные препараты не дадут желаемого результата — им лучше предпочесть гомеопатические таблетки и капли, фиточаи.

Уход за внешностью: можно ухаживать за волосами — хороший результат дадут маски, обертывания и ополаскивания настоями лекарственных трав — ромашки или крапивы.

Спорт: спортом лучше заниматься без фанатизма.

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами, а также сажать и пересаживать цветы.

21 апреля

Символ дня: лотос

Характеристика: любое причиненное другим зло — как и добро — со временем обязательно вернется бумерангом.

Бизнес и финансы: самые сложные задачи решатся легко и без напряжения.

Личная жизнь: не стоит выяснять отношения с любимым человеком — разговор на повышенных тонах может привести к серьезной ссоре.

Здоровье: важно беречь глаза — меньше работать за компьютером, да и вообще стараться не напрягать зрение.

Уход за внешностью: можно делать процедуры по очищению кожи.

Спорт: необходимо отказаться от серьезных физических нагрузок.

Дом, сад, огород: замечательный день для любых домашних дел. Можно работать с почвой — рыхлить, полоть и окучивать, а также менять землю в цветочных горшках.

22 апреля

Символ дня: гидра

Характеристика: необходимо соблюдать максимальную осторожность в отношениях с другими людьми — вас могут неправильно понять и, как следствие, обидеться.

Бизнес и финансы: любые начинания необходимо отложить на несколько дней.

Личная жизнь: в ответ на чью-то резкость или грубость лучше промолчать, нежели ответить и тем самым уподобиться хаму.

Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний — необходимо сразу же обратиться к врачу и следовать его рекомендациям.

Уход за внешностью: от каких-либо манипуляций с внешностью необходимо отказаться — вместо пользы они принесут вред.

Спорт: уместна умеренная физическая нагрузка.

Дом: можно делать уборку в доме и заниматься выпечкой.

23 апреля

Символ дня: светильник

Характеристика: день с мощной позитивной энергетикой, которая умеет исполнять желания.

Бизнес и финансы: чтобы не стать жертвой недобросовестных людей, не стоит совершать крупные финансовые операции.

Личная жизнь: день благоприятен для примирения с близким человеком.

Здоровье: рекомендуется провести время с семьей за общим — приятным — занятием.

Уход за внешностью: уход за кожей и волосами не принесет желаемого результата.

Спорт: физическую активность необходимо свести к минимуму.

Дом: домашними делами можно заниматься только в случае крайней необходимости. Нельзя рыхлить землю в зоне корней садовых и огородных растений — велик риск их повредить.

24 апреля

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку

Характеристика: день, когда необходимо «отлавливать» негативные мысли и превращать их в позитивные.

Бизнес и финансы: можно принимать сложные решения, которые вы давно откладывали в долгий ящик.

Личная жизнь: мелкая ссора с близким человеком может вырасти в крупный конфликт.

Здоровье: болезни, начавшиеся в этот день, лучше не запускать — они могут привести к серьезным осложнениям.

Уход за внешностью: день благоприятен для ухода за волосами в домашних условиях.

Спорт: хорошее время для занятий боевыми искусствами.

Дом: от домашних дел необходимо отказаться. Можно сажать и пересаживать быстрорастущие плодовые культуры.

25 апреля

Символ дня: древо познания

Характеристика: велика вероятность конфликтов, которых рекомендуется избегать любыми способами.

Бизнес и финансы: начнут приносить дивиденды, начатые давным-давно дела и проекты.

Личная жизнь: выяснение отношений с родственниками и любимым человеком рекомендуется перенести на другой день.

Здоровье: болезни этого дня могут привести к серьезным осложнениям, поэтому лечить их необходимо без промедления.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами следует отказаться.

Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной.

Дом, сад, огород: благоприятное время для любых домашних дел. Можно высаживать рассаду в грунт.

26 апреля

Символ дня: белый единорог

Характеристика: хорошее время для определения тактики и стратегии достижения намеченных целей.

Бизнес и финансы: от любых финансовых операций лучше отказаться.

Личная жизнь: можно признаваться в любви, делать предложение руки и сердца.

Здоровье: состояние здоровья потребует пристального внимания — в случае любого недомогания необходимо сразу же обратиться к врачу и четко следовать его указаниям

Уход за внешностью: хороший результат дадут очистительные и омолаживающие процедуры.

Спорт: рекомендуется сосредоточиться на умеренной физической нагрузке — например, заняться йогой.

Дом, сад, огород: можно высаживать в грунт рассаду, а вот от домашних дел лучше отказаться.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный астролог Людмила Булгакова рассказала, какие изменения внесет в нашу жизнь планета любви Венера.

А дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов составил любовный гороскоп на апрель для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter