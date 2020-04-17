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Кернес придумал, как провести в Харькове "Бессмертный полк" в условиях карантина: в сети обсуждение
В Харькове в связи с карантином решили поменять формат шествия «Полка Победы» 9 мая (аналог путинского пропагандистского шествия «Бессмертный полк») — по мнению мэра Геннадия Кернеса, акцию можно будет не отменять провести, если участники выйдут с портретами воевавших дедов… на свои балконы.
При этом мэр пообещал задействовать для оформления портретов чиновников горсовета.
«К вам приедут волонтеры, чтобы взять фото для печати, а через несколько дней вернут оригинал и вручат фотографию в рамке для минуты Молчания, Памяти и Благодарности», — пообещал городской голова.
В комментариях пользователи сети раскритиковали идею, отмечая, что во время пандемии у волонтеров и так высокая загруженность.
«Ну, в городе волонтерам больше заняться нечем, позаботьтесь о живых. А мертвым подправьте заброшенные могилы на кладбище», — написал Михаил Светлов.
«В карантин запустить по домам людей, серьезно?», — поинтересовалась Евгения Гокова.
«Бред какой-то. Мы не итальянцы, чтобы выходить на балконы!!! Да еще с портретами наших родных!!! Зачем??? Они в нашей памяти, а значит с нами… Тихо вспомнить и помянуть», — отреагировала Елена С.
Напомним, Путин в последний момент отменил подготовку к параду 9 мая на Красной площади в связи с пандемией коронавируса.
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