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Кернес придумал, как провести в Харькове "Бессмертный полк" в условиях карантина: в сети обсуждение

15:15 17 апреля 2020 518
Акция «Бессмертный полк»
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Харькове в связи с карантином решили поменять формат шествия «Полка Победы» 9 мая (аналог путинского пропагандистского шествия «Бессмертный полк») — по мнению мэра Геннадия Кернеса, акцию можно будет не отменять провести, если участники выйдут с портретами воевавших дедов… на свои балконы.

При этом мэр пообещал задействовать для оформления портретов чиновников горсовета.

«К вам приедут волонтеры, чтобы взять фото для печати, а через несколько дней вернут оригинал и вручат фотографию в рамке для минуты Молчания, Памяти и Благодарности», — пообещал городской голова.

В комментариях пользователи сети раскритиковали идею, отмечая, что во время пандемии у волонтеров и так высокая загруженность.

«Ну, в городе волонтерам больше заняться нечем, позаботьтесь о живых. А мертвым подправьте заброшенные могилы на кладбище», — написал Михаил Светлов.

«В карантин запустить по домам людей, серьезно?», — поинтересовалась Евгения Гокова.

«Бред какой-то. Мы не итальянцы, чтобы выходить на балконы!!! Да еще с портретами наших родных!!! Зачем??? Они в нашей памяти, а значит с нами… Тихо вспомнить и помянуть», — отреагировала Елена С.

Напомним, Путин в последний момент отменил подготовку к параду 9 мая на Красной площади в связи с пандемией коронавируса.

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